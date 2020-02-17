【破顱者挑戰】3人跳挑戰致1死多傷　脊醫：可致腦震盪及腦出血

近來外國學生流行起名為「破顱者挑戰」（Skull breaker Challenge）的惡作劇，影片更於抖音瘋傳。「遊戲」有三人參與，其中二人會合作絆倒中間者，使其頭部著地。據悉美國、巴西等地已相繼有孩子因此而受傷，甚至出現死亡事件。孩子愛玩亦無可厚非，但任何時候也要安全至上。不想樂極生悲，便要注意有什麼危險玩意！

可致腦出血

據悉「破顱者挑戰」源於委內瑞拉一間中學，影片中有會三位「挑戰者」，一字排開，左右兩人會先跳起，再引導中間的受害人跳起，這時左右兩人會合作把跳起了受害人絆倒，使其向後摔，頭部著地。影片在抖音瘋傳，不僅在南美校園形成熱潮，更傳至美國、英國、西班牙等地。

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註冊脊骨神經科醫生何梖榮表示，不論大人抑或小朋友，皆不應參與這個危險的遊戲。「後腦著地，輕則可致頸椎移位、頸椎肌肉拉傷，造成長遠的痛症，嚴重的話可致腦震盪及腦出血。」從影片中看到，部分受害人摔倒時臀部著地，何脊醫指，這會導致盤骨移位、脊椎骨折、肌肉拉傷等，傷勢會視乎體重及著地部位而因人而異，若傷者本有骨質疏鬆，更可能會加劇傷勢。

避免跳床、跳梳化

何脊醫表示，若談及危險玩意，不外乎是「跳來跳去，從高嘅地方跳落嚟」，在家居的危機包括有跳床、跳梳化。「除咗刮傷、撞傷，亦可能會拗到腳、撞到腰。尤其是啱啱學行嘅小朋友，如地板上有些濕滑，便更容易跣親。」

近日受疫情影響停課，小朋友不用上學留在家中，發生家居意外的機會相對較高。他指家長可教育小朋友避免亂跳，並建議在家居地板鋪上軟墊，看到地板有水漬，宜盡快抹乾。另外在一些高危地方，如廚房、廁所，則宜安裝圍欄，以防孩子闖入。