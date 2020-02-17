【武漢肺炎】英華小學直播互動早會　多校學生影片上堂、交功課

因新冠肺炎的疫情尚未明朗，學校延長農曆年假期後正式停課，不早於3月16日復課。停課長達2個多月，多所學校在政府宣布停課後便迅速反應，活用電子教學為學生在家中講課，並於網上交收功課檢視進度。有校長表示，遙距的電子教學只能傳授學生必要學會的知識和難點，惟難以取締校園上課的環境。

學校停課2個月，多所學校採用電子平台繼續授課。

政府宣布停課後，不少學校亦迅速應變，利用電子平台和學生上課和學習。英華小學更作出新的嘗試，把早會也進行直播，並邀請在家工作的老師、在家學習的學生一同在網上平台聊天和互動。陳美娟校長更利用直播，告訴學生校園的最新情況，自家的小狗也粉墨登場，她又和老師們一起做早操，鼓勵學生在家也齊做伸展運動。

直播歷時半小時，超過四分三學生準時在平台收看，並且踴躍留言。陳校長指，由大年初三起，學校已為疫情停課做好應變，利用網上平台為學生預錄好每天的課堂，不只主科，連音樂、視藝和體育課也拍短片，在網上和學生隔空上課。有家長感激教學團隊的用心，惟擔心小朋友在家中隨時也能重播影片，缺乏早起的動力。陳校長希望停課期間，學生仍能保持規律的生活，亦為他們提供一個早起的理由，於是和團隊準備了一個星期，舉行了首場另開生面的直播早會。「如果反應良好，有計劃一星期直播一次。」陳校長說。

+ 4 + 3 + 2

德萃小學設直播課堂

多所小學亦善用網上電子學習系統，讓學生停課不停學。德萃小學總校長朱子穎說，在停課初期，學校已製訂了在家學習的時間表，上午有3科主科和1科非主科的預錄學習短片，而下午則有直播課堂。而直播課堂一星期有3節，老師和學生能即時互動，未能在指定時間參與直播課堂的學生亦能在平台重溫。另外，學生也需就學習內容提交功課，把做完的功課拍照給老師批改。

+ 6 + 5 + 4

電子功課多元化

沙田圍胡素貞博士紀念學校剛好在農曆新年假期前考完試，陳蓮清主任表示學生尚未對卷就遇上了停課。「在宣布停課後，校長和老師們立即開會，如何讓學生停課不停學。」陳主任指，老師已立即搜集了有用的網上資源，放在學校的網頁上供學生邊玩邊學。

為了讓學生在停課的一個月也維持有規律的生活，學校利用Google Classroom和Edmodo兩個平台。「前者可以派發同存放分班和分科的學習資料，例如網上功效、評估、閱讀材料和影片等；而Edmodo則似是老師和學生之間的社交平台，可以用以溝通和回應學生問題。」陳主任說。

而他們利用網上軟件的課堂亦有別於課室，中文、英文會先由需熟記的詞彙和句式開始，老師再抽取學生較易理解的內容自行教授，由淺入深慢慢開展下學期的學習進度。而功課的形式亦偏向多元化，有閱讀篇章後回答問題、看一小段影片再答問題、短答題、錄音等等，部分選擇題和短答題目更可交電腦即時批改，老師和學生同時收到數據回饋。

+ 3 + 2

延長停課期 加入更深層次內容

就上周教育局宣布延長停課期，該校將加入較深層次的學習內容，尤其關注五年級的學習進度，以裝備他們迎接第一次的升中呈分試。

而授課的形式就更深入的內容，老師會按需要加入「聲演」自製教材和視像教學。另外，班主任會致電「陽光電話」，關心學生的健康狀況，也請家長協助提醒學生每天進行網上學習，或按老師所定的時間觀看視像授課，提醒學生停課不停學。