6個不為人知的My Melody小秘聞　最初的名字竟是小紅帽⋯⋯

去年是Sanrio 人氣角色「Hello Kitty」誕生45週年，Hello Kitty的身影頻頻出現在大家眼前。踏入2020年，相信會是Sanrio另一個人氣角色－My Melody的天下，皆因今年是My Melody誕生45週年，香港更會設有 My Melody 45週年期間限定專櫃，讓各位大小粉絲搶購精美商品！不過在去 期間限定店之前，各位粉絲不妨看看以下由Sanrio日本官方提供的6個不為人知的My Melody 小秘聞 ！

Q1：My Melody其實是什麼品種的兔子？為什麼會有這個名字？

A1：My Melody 是白色的雷克斯兔，牠是唯一有肉球的兔子，不覺得肉球很可愛嗎？

而在70年代的日本有很多人氣流行曲、電視節目及巧克力品牌也是叫作"Melody", Sanrio的商品也於1976年開始出口至美國, 而很多美國女孩子也是叫作"Melody"，因此便將這個角色更名為My Melody 。

（圖片：istock）

Q2：為什麼會有My Melody的出現？

A2：My Melody 於1975年創立，是為了聖誕節而設計的角色，最初的名字是 "Little Red Riding Hood " (小紅帽)，在翌年更名為"My Melody"。

Q3：為什麼會有紅色頭巾My Melody和粉紅色頭巾My Melody兩個版本？

A3：由於當時她的名字由 "Little Red Riding Hood " (小紅帽)更名為"My Melody " , 基於她擴大了她世界觀, 不再局限於紅色頭巾, 因此開始了帶上粉紅色頭巾。不過，紅色頭巾等於“Little Red Riding Hood” , 粉紅色頭巾等於 “My Melody” 這個概念是錯的。不論頭巾的顏色是紅色還是粉紅色都是“My Melody”。

Q4：為什麼My Melody 的耳朵會時豎耳時墮耳？

A4： My Melody耳朵的位置會隨著她的心情而有所不同。隨此之外, 耳朵的位置也會展示出不同感覺的My Melody。例如當她把耳朵垂下來的時候, 會展示出甜美可愛的感覺。而當她把耳朵豎起來的時候, 則會展示出元氣活潑的感覺。

My Melody把耳朵豎起來的時候，展示出元氣活潑的樣子。

Q5：My Melody會使用魔法嗎？

A5：My Melody的原始角色設定和故事也與動畫奇幻魔法Melody（「お願いマイメロディ」）的設定有所不同。在動畫奇幻魔法Melody中，My Melody 是懂得使用魔法的, 但在原本的角色設定中則是不會使用魔法的。

Q6：My Melody 在動畫中常常歪著頭說「唔該你啊」，有什麼特別意思嗎？

A6：這是當My Melody施展魔法時使用的咒語（「おねがい♡」）。當她向物件念出咒語的時候, 那些物品便會開始有自我意識地動起來為遇上麻煩的My Melody解困。

趁著今年是My Melody 誕生45週年，在2月26日至3月10日將於銅鑼灣Sogo 會設有45週年期間限定期間限定店，屆時大家可以選購各種My Melody 的精品，場內更會有My Melody的優先發售產品！

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My Melody期間限定專櫃

活動日期: 2月26日至3月10日

銷售地點﹕銅鑼灣Sogo 7/F My Melody期間限定專櫃