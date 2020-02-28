【停課】搗亂家中如「海嘯」　李燦琛女兒BB話辯解超可愛

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局宣佈學校停課，學生需留在家中避免外出，星二代小朋友亦不例外，他們的父母在Instagram大爆寶貝渡過如何停課。當中必數李璨琛囡囡李元元，竟然趁著媽媽外出將家中弄得非常混亂，令媽媽大吃一驚！

Lucy 李元元（李燦琛女兒）

樣子超趣致的Lucy 做了令媽媽感到大為頭痛的事，就是搗亂屋企，讓媽媽回家後發現家中一團亂。不過Lucy 堅稱與自己無關，而相片中焦點則落在後方熟睡的李璨琛身上。但見家中混亂得像「海嘯」，又難怪媽媽這麼生氣！

IG貼文：

「老母做完瑜伽返家一開門

母：你使唔使玩到間屋好似海嘯咁呀

LU: 媽媽唔關我事㗎（圖1嘗試辯解）

母：唔關你事唔通關你後面嗰個事 （詳見圖7)

LU: （嘰哩咕嚕繼續解釋）

母：你唔好再係度扮花！快D同我tidy up 🙄」

+ 5 + 4 + 3

翟伯伯（林芊妤兒子）

趁著停課，Coffee和囝囝翟伯伯選擇外出做運動，翟伯伯踩上粉紅色滑板車，威風凜凜！

張瞻 張靖 （張繼聰兒子、女兒）

停課期間除了媽媽辛苦，爸爸亦不容易！ 張繼聰就充當人肉馬讓一對仔女騎在身上，果然是好爸爸！

譚仔 妹之 （朱薰兒子、女兒）

停課最好不要外出，但運動還是要做，因此朱薰和一對仔女譚仔、妹之在家中做運動。不過朱薰就話「而大人同細路嘅不同係，動作同動作之間嘅30秒rest time，個老母係真係（有需要）rest，而啲細路係趁住逢rest time就極速跑幾圈，根本冇rest過」小朋友過分精力充沛，做媽媽放工還要陪伴仔女，非常累！

+ 2

小春雞 （黎諾懿兒子）

停課不一定要做動態運動！黎諾懿就選擇和囝囝小春雞玩桌遊，不但好玩亦可以訓練小朋友專注力！

Bob林盛斌 4個仔女

Bob 育有4個仔女，停課期間Bob就選擇和他們用大富翁學理財，小朋友亦在家中玩「傳波」。不過相信亦只有Bob的家才有機會可以在家中玩「傳波」吧...