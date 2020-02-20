【肺炎口罩】小學寄口罩到學生家　校長：停課不停愛比學習更重要

武漢肺炎疫情持續，教育局公布全港學校不早於3月16日復課，全城陷入「口罩荒」，兒童口罩更是難求，令家長在停課期間也要四出「撲口罩」為復課做準備。有小學向全校學生每人寄出兩個口罩及一支消毒搓手液以宣揚「停課不停愛」，讓學生在逆境中感到被愛之餘，也鼓勵他們將愛心傳出去。 （圖片由受訪者提供）

寄出近千四口罩七百搓手液

有讀者報料基督教宣道會宣基小學（坪石）早前寄出口罩及搓手液到每位學生家中，記者向該校校長區詠恩查詢，區校長表示於2月5日向全校693位學生每人寄出兩個共1386口罩及1支搓手液，並附上一封家書。她說：「送出口罩的數量不是很多，因為學校的資源也很有限，而且現時有錢也未必買到口罩，只希望藉着口罩及搓手液這份小小心意向學生及其家人打打氣，而家書的內容是希望學生這段時間繼續努力學習，多閱讀、多運動及服務。」

遇上郵政局暫停櫃位服務

由於寄出口罩時郵局暫停櫃位服務，區校長於是與一班教職員到九龍灣的大量郵寄中心，請求郵差可以幫忙加快寄出。區校長說：「很感恩老師、職員及工友一起幫手整理及核對地址，由於郵差的工作也很繁忙，我們一起分派信件，令小朋友可以在3天內收到口罩。」

藉口罩教學生傳遞愛

學生及家長收到口罩也很開心，紛紛回信給校長以示答謝，區校長藉此教學生傳遞愛。她說：「小朋友除了寄回信給我之外，也有學生親手拿心意卡到學校，其中一封信我也很感動，他說收到口罩就好像收到聖誕禮物一樣開心。也有家長說這時打開信箱竟然看到有口罩覺得非常感動，其實我們背後做得並不多。我們常常說要停課不停學，學習當然重要，但我更加希望這班小朋友是『停課不停愛』，在逆境之中也感受到被愛，同時懂得去愛人。」

隨後區校長教導學生做一些愛的行動去關心周圍的人，藉着收到禮物讓他們學懂感謝和珍惜。她說：「我鼓勵他們嘗試寫信給家人、老師及醫護人員，感謝他們這段時間的付出，學生反應也很踴躍，希望這樣一個一個將愛心傳遞出去。」

來得及時的禮物

一時間派了近1400個口罩，被問到學校口罩的存貨量會否不足，區校長說：「很巧合在去年7月時參加了一個防護流感作主題的填顏色比賽，無論輸贏大會也送給參加學生每人1個口罩、1支搓手液及1份維他命C，約在半年後即在1月20號突然收到主辦單位一箱箱禮物，因為兩天後就開始放農曆新年假期，原想放完假才派給學生。但我自己逆向思維去想，覺得物資是要放在最需要的人身上，就算我現在幫他們保存物資等待復課才派，倒不如現階段派，現在才是一班小朋友最需要物資的時候。」

她續說：「我相信一定要有足夠條件政府才可以復課，而口罩是必需品，到時口罩供應量一定沒有那麼緊，學校是應該要顧及小朋友安全，現在大概每一班仍然有20多個口罩，因為學校仍然會開放，要留一些給回校的學生使用，我們仍然很努力一直在搜購口罩。」

先管心情再管事情

區校長表示現時學校也有實施網上學習，由老師製作錄音、錄影片段學給學生，模擬上課時情況，也有利用Google form讓小朋友回答問題。但她認為更重要的是關心學生心情。她說：「透過陽光電話，老師定期打電話給學生了解學生現時的情況，因為學習是小朋友其中的一部份，但其實生命裏面有很多事情正正需要他們面對，當了解完他們的想法，再去關心網上學習，我知道小朋友在家中太長時間，也需要聽到老師的聲音，呼喚一下他們，讓他們更有動力去學習，老師叫一聲比爸爸媽媽叫十聲更加迅速去做。」

家長：小朋友不停話好掛住學校

該校四愛班家長黃太對學校此舉甚為感動，她回覆記者查詢時說：「小朋友收到口罩好開心，接著就不停說好掛住學校，我好感恩小朋友可以入到這間學校，無論校長、老師或各位職工都對各個小朋友好好。（擔心學校不夠口罩嗎？）不擔心，我覺得口罩其實應該是要家長自己準備，不應該增加學校的負擔，如果學校有困難，我們家長都會幫忙。」

按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校復活節假期及暑假不一，上學日數略有不同）

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