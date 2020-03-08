【親子教養】讓孩子「悶」　就可以訓練想像力？｜失敗媽媽

上回說到悶，絕對有助自主學習的動機。讓孩子有機會在他感到安全又舒適的環境自由地「悶」（特別是6歲前的幼兒階段），就能發現孩子腦 中接收知識的摩打自動開啟了。

除了「輸入」腦袋的內容，「輸出」的創意其實也同樣會在孩子小時候夠「無聊」的空間中，不自覺地發揮至極致。我們都知道，現今社會的解難能力培養有多重要，林林總總的世界危機和生活方式的急劇轉變，已經不是傳統知識形教育能應付得到。可是，所謂的解難能力，除了要孩子「見多識廣」、「閱書無數」之外，沒有想像力的腦袋，可能也徒勞無功。

然而，想像力不是讓孩子參加幾次「創意工作坊」、上上藝術類的「雞精班」、玩玩一些專家設計的「創意遊戲」或一些專業人士設計的玩具教材就能輕易培養。 或許應該這樣說，孩子的想像力是不用培養，反而只需大人好好保護不胡亂破壞它，他一生便能創意無限。

即使我主張把幼兒的生活時間表安排要每天最少有數小時留白，媽媽我也會反反覆覆間中煩惱要如何安排孩子的每週行程，自尋煩惱（我們自小就是被填滿時間表才是充實的觀念捆綁下長大）：今天孩子整天在家怎麼辦？只是玩泥膠夠嗎？用不用另外準備一些手工活動？還是幫他約同學去公園玩一會好呢？

事實上，無論我安不安排這些額外活動，在幼兒的世界，只要是和感到安全的人在一起，有人回應他的發現和經歷，他都會感到每天過得很精彩。已經不下多次，我在沒時間和精力去安排下，令陳皮的時間表相當「空白」，他卻自己過得精彩絕倫，令媽媽我大開眼界：主人房衣櫥旁的空隙幻想成深海帶，一堆朋友送的幼兒純文字字卡變成了海洋生物，行山用的望遠鏡、木製小型按摩器、哨子加起來可弄成漁民用的釣魚竿，幼兒洗頭帽變了巨型深海魷魚……自編自導自演的海上探險故事上映了足足四小時也還未完結，而過程中媽媽我連一句引導他思考的說話也沒有說過，所有道具也是他自行就地取材設計出來。

我雖不知道這些創意從何來，能幫助他未來解決什麼問題。但我看得到，此刻他臉上熱情的眼神和笑容，和社會上發光發熱的那些發明家、企業家、夢想家大人無異。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】