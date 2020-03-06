【衝擊畫面】小朋友創意無限　貓砂變沙灘尿片當口罩

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，小朋友停課至4月19日。在停課期間，相信最令家長頭痛的是每天對著無窮精力的孩子，無論是在家中任何地方，他們都會發揮自己的創意去搗蛋，令家長哭笑不得之餘又要花時間去善後。不過小朋友調皮的天性無分國界，一起來看看這些瘋狂的小朋友會做出甚麼驚人舉動！

顏色筆塗小鳥

小朋友透過畫畫能得到的各種好處是無庸置疑的事，而遺憾的是，所有顏色筆都是惡魔一樣的存在，小朋友可以畫在牆上、傢俱上，更甚的是畫在自己身上！這位台媽有日發現，兒子竟然把自己的私人部位塗成綠色，年紀輕輕但已經在人體彩繪上嶄露頭角，不過相信媽媽看見只會心想「大鑊鳥」！

日本更有一個特別的用詞「育児衝撃画像」（育兒衝擊畫面），形容一些小朋友做出令人咋舌的行為，作為家長最怕小朋友「玩屎玩尿」，不知道大家看完以下的「貓砂沙灘」、「尿片口罩」，會不會聞到一陣異味。

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在不扼殺創意下教導小朋友

教育及家長顧問潘詠詩（Winsy）建議家長可以從正面的角度去看待小朋友搗蛋行為，例如小朋友走進小狗的籠子裏、將內褲戴在頭上等，都可以反映到小朋友可能在模仿不同的動物或者人物角色。家長看到這些行為不必動氣，可以欣賞小朋友的模仿能力、聯想能力；但又不是要鼓勵這些行為，可以在不扼殺小朋友的創意下教導及引導他們用正確的方法表達自己。

例如走進籠子的話，可以跟他們說：「籠子是小動物才進去的」，然後可以提議跟小朋友用其他物件（例如椅子）砌出一個大籠子，一起模仿小動物的生活。如果是將內褲戴在頭上的情況，可以告訴他們內褲是穿著在下半身的；想扮超人或者其他人物的話，家長可以跟他一起用紙摺出不同道具。如此做法，不但可以保留小朋友的創意，還可以在建立親子關係下教導他們。

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當然，很多搗蛋事件其實會帶來嚴重的後果。例如在地板上扮企鵝有可能會滑倒造成意外，家長必須跟子女解釋，然後也要他們承擔後果。「整個地板都是水，可以要求小朋友自己抹乾淨。當他們要花上一段時間去為自己的行為負責後，他們會記住，可能下次就不會重複犯錯。」