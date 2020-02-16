【停課】一家大細在家困獸鬥 家長傍身的7個必備錦囊｜博士媽媽

武漢肺炎肆虐，教育局宣佈停課最少至三月中。由一月尾開始，受疫情影響，不少家長及小朋友為安全計已甚少外出，再加上未來最少尚有一個多月的停課日子，不少家長需留在家中工作。在職父母既要在家Home Office，又要照顧停課的孩子，真是情緒智商的一大考驗。今次和大家分享大人細路留在家中抗疫時避免磨擦的七大錦囊。

(一)外出前必須與孩子約法三章

小朋友戴口罩而不摸口罩外面及不捽眼晴，對他們來說是一個考驗。現時無論大人或小朋友外出均必須戴口罩，家長間中也要帶孩子外出鬆一鬆，但我建議家長先與孩子約法三章，包括不可觸摸口罩等，一有違規，便要立即取消行程回家，讓孩子遵守君子協定。

(二)避免孩子過份依賴電子產品

停課不停學，學校紛紛推出網上學習平台，小朋友留在家做功課，也無法避免接觸電子產品。但為免孩子因而沉迷電子產品，家長應規定孩子使用電子產品的特定時間。同時，家長應鼓勵他們使用電子產品後多做護眼操，如望望遠的物件，再望望近的物件，讓眼晴有適當的休息和運動。

(三)讓孩子處理紛爭

一家大細留在家中，有如困獸鬥般，壓逼感大了，自然容易產生磨擦，孩子之間容易感到對方不順眼。當小朋友吵架，家長應先向他們了解發生何事，孩子通常會互相指責，家長可讓孩子選擇立即終止他們的自選活動時間(即孩子自由活動時間)，孩子聽到這後果，通常也會講和。當孩子有爭拗時，成人不應介入太多，應從旁鼓勵他們傾談及提出解決方法，否則成人介入太多，也會影響自己的情緒智商。

(四)避免讓孩子介入工作會議

父母Home office，孩子同在家中可算是一件痛苦的事。當家長正嚴肅與同事們視像會議討論公事時，小朋友好奇經過跟大家「say hello」，對家長來說頗為尷尬。無奈成人小孩同困屋內，家長唯有在開會前先安排好孩子的事，如給他們做工作紙或一些任務，然後才專心處理公事。

(五)讓孩子安排每日時間表

受疫症影響，小朋友被逼停課及換來一個不用上課的日子，他們很容易覺得自己正在放假。為免孩子生活規律受影響，如晚睡遲起，終日無所事事，我們可建議孩子自訂時間表，包括需編排做功課、玩樂時間等，而這時間表必須讓孩子親自規劃，家長只能從旁協助，以免孩子不認帳抵賴行程是家長安排。當孩子做不到時間表的行程，父母亦可提醒孩子，讓孩子學習承擔責任。

(六)大人細路各有獨處時間

許多媽媽被逼留在家中工作，又需協助孩子網上學習等。其實無論大人或小孩均需有自己的獨處時間，例如媽媽需要時間處理工作、亦需時間寧靜;哥哥需要時間看小說、妹妹需獨處時間扮公主等，成人亦需充電再工作及照顧孩子，故父母可與孩子一起自訂獨處時間。

(七)容許學習上的不完美

在停課期間，孩子需應付許多網上功課，孩子亦未必能百分百跟上進度，建議家長接受孩子在這段期間學習的不完美，因為網上教學始終與真實上課有差別。同時，家長也切勿利用這段時間催谷孩子的成績，這只會令孩子帶來壓力。

既然成人小孩均需無可避免抗疫留在家中，大家不妨輕鬆樂觀面對事情，在經常對著孩子的日子，多觀察他們的細節，享受親子時光，往往是抗疫假期給我們意想不到的bonus。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)