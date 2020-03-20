【英華小學】第三輪面試受疫情影響　不見考生需交2分鐘親子短片

熱門直資男校英華小學原定1月份舉行的第三輪小一入學面試，在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐一再延期，特首林鄭月娥於周二（17日）指4月20號全面復課「已經無可能」，英華小學隨後公布2020-2021年度小一第三輪面試最新安排，將改為只接見家長，小朋友不用出席，並要求家長在面試前提交2分鐘的親子活動短片。英華小學校長陳美娟回覆記者查詢時表示，改變形式是因為學校不想取消第三輪面試，學校對選擇學生思考的準則不會因為面試模式而改變。兒童發展及升學專家Ken Sir就英華小學過往收生標準特別為家長提供拍片貼士。

英華小學公布小一第三輪面試將於3月25日恢復進行，由於學校重視家校合作，故第三輪面試將與家長面談。鑑於疫情緣故，即圖即看最新安排。

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面見家長不見考生

英華小學陳美娟校長指出由於尚未復課，學校不應叫小朋友來參加面試，而且第三輪面試最主要是面見父母，小朋友可以去到第三輪面試小朋友足以證明其能力已經很高。

重視家校合作

她說：「因為我們很相信家庭教育與學校教育是並駕齊驅，我們一直重視家校合作，你想小朋友在小學的過程裏面能夠享受學習，家長一定要與學校同步互相配合，才是對小朋友最好最有利。」

英華小學陳美娟校長

短片是觀察互動情況

陳校長坦言第三輪面見主要是和家長談教養，由於父母的身教、對教育的看法、對學校的認同，其實完全影響小朋友將來的發展，2分鐘的短片是觀察小朋友與家長的親子互動與關係是否真的有在家中進行。

希望了解親子間係

她說：「親子活動一直是我們很着重的，而學校亦會提供很多親子活動，所以希望他們原本已經有一個很好的親子玩樂時間，我們不想沒有了小朋友的參與，叫小朋友即時視像他們也未必處理到，那不如預先錄影片段，而且我們已經說明製作、剪接不在計分之內，最主要想看小朋友與家長之間的親子互動，讓我們可以更了解家庭狀況。」

熱門直資男校英華小學(資料圖片)

不會影響原有收生準則

陳校長重申，改變形式是因為學校不想取消第三輪面試。她說：「但提供第三次面試是要保障小朋友安全，所以用這個替代方案，但這個替代方案不會影響我們一直以來選擇學生思考的準則，英華的原則與準則是沒有改變。」

兒童發展及升學專家Ken Sir

Ken Sir拍片貼士

對於今次英華第三輪面試的新安排，兒童發展及升學專家Ken Sir表示2分鐘並不是很長的時間，但家長要找到重點。

他說：「在學校公布資料上的例子來看，其中一個可以是製作一個實驗，根據過往英華喜歡錄取的學生多是有創意、夠獨立也有關聯，所以短片裏面有小朋友如果有小小科學家的實驗，看到小朋友可以和父母一起做在做，在過程中有表達到家長與小朋友的合作性、小朋友尊重父母，父母又尊重孩子，這就是最好。而閱讀方面，如果純粹是親子閱讀可能每位考生也一式一樣，所以家長可以用一些公仔手偶，或者索性透過故事去玩角色扮演，這會更加吸引，從中也可以讓學校看到小朋友的語言表達能力。」