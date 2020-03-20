【小朋友唔肯食嘢】翟伯伯扭計絕食　Coffee一招氹掂兒子乖乖食飯

相信各位媽媽都遇過小朋友扭計不願意吃飯的情況，媽媽會強逼孩子吃飯還是放棄？Coffee 林芊妤就想出一個另類方法，成功令兒子翟伯伯願意張嘴吃飯！ 香港營養師學會(HKNS) 認可營養師李杏榆就表示，小朋友扭計不肯吃飯通常是基於三個原因。

Coffee 林芊妤在社交網站上載了一條短片，Coffee在翟伯伯面前吃光屬於囝囝紅石榴，聲稱「我個仔，食野（嘢）好慢吞吞有時又扭計唔肯食，所以今日決定要搶佢啲紅石榴」結果囝囝「動咗真火」，馬上大哭發脾氣。結果Coffee心軟將剩餘的紅石榴統統給翟伯伯吃。

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其實早在月頭，Coffee亦發佈過另一條短片，她表示翟伯伯出牙仔無胃口不願食飯，於是她扮作要搶翟伯伯的飯，成功讓翟伯伯主動將飯放入口！Coffee表示「嗰下滿足感真係難以置信」！

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營養師李杏榆（Annie )接受訪問時表示，小朋友扭計不願意食飯，有機會是因為小朋友不喜歡食物的口感。「有些小朋友喜歡脆卜卜的食物，有些小朋友則喜歡糊仔或流質食物，媽媽要看看食物會否太硬或太糊。」Annie建議，媽媽可以讓小朋友眼見到食物份量減少，並且給一些可以用手直接食的食物，例如飯團、壽司或雞翼，亦可以將食物放在碟上不同位置，吸引小朋友。

Annie表示，另一個原因有機會是因為小朋友不舒服，例如出牙、腸胃問題。「如果小朋友經常不想吃飯，媽媽亦可以觀察小朋友的大便，了解會否有便秘、纖維不足、食物過敏、益生菌不足或免疫力的問題。」

而第三個常見的原因是小朋友在吃飯先吃過零食。「有些老人家喜歡在小朋友吃正餐前餵他們吃零食，這樣會導致小朋友吃不下正餐，一來是沒有胃口，二來零食比正餐好吃。」

Annie指出，除了以上三個原因外，其實運動量不足都會影響小朋友的胃口，因此她建議家長應該要讓小朋友有適當運動，到戶外「放電」、吸收新鮮空氣，幫助增加胃口。「另外，如果小朋友單純『扭計』不肯吃，在媽媽的角度會堅持讓小朋友吃，讓小朋友學會不浪費食物，但在營養師角度來說，其實少吃一餐不會影響很多，但建議即使小朋友不肯吃，最好也要他們『食幾啖』。」