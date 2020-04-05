【新冠肺炎】出街憂慮多　檢閱媽媽5大神經質特徵｜博士媽媽

新型冠狀病毒疫情仍未受控，原以為四月尾可以復課，現時卻復課無期，對於不少在職家長來說卻增添了不少壓力，媽媽在不同群組紛紛大吐苦水，不少媽媽為抗疾亦變得神經質。我們大概可歸納到在抗疫下媽媽神經質的五大特質，並和大家分享幾個減壓實戰方法。

（一）外出如臨大敵

自從疫情嚴重，媽媽在過去幾個月先是經歷不睡不休撲口罩、撲搓手液等瘋狂情況，然後又出現超市搶廁紙、搶米潮，對於媽媽來說，最緊張孩子有足夠物資。當疫情仍然未受控時，媽媽每次和孩子外出都如臨大敵般，不斷檢查孩子是否戴齊口罩、眼罩、搓手液、濕紙巾等，較平常花多倍時間才出到門口，外出時又再繼續神經緊張提孩子「不要摸」東西、不要捽眼等，全程如同保鑣般高度警覺。

（二）回家抽絲剝繭

當回家後，媽媽又再進入另一緊張狀態，確保孩子及所有人「安全」入屋，由頭檢查到腳，並噴灑不同消毒清潔防疫物品，所有曾穿外出的衣服也迅速掉進洗衣機。

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（三）揀衫外出考慮多多

由於擔心外出受感染，媽媽們對孩子衣服、鞋等非常講求及執著，包括考慮衣服是否防水、跣水，以免細菌沾著衣服等，又不斷購置更多防疫衣物，每天均上網瘋狂瀏覽及搜尋。

（四）跟不上仔囡功課進度

停課已多個月，許多家長由以往只交由補習老師替孩子跟功課，到現在因禁聚令及補習學校暫停而需事事親力親為，跟進孩子於網上上課及交功課情況。坦白說，許多家長並非老師，加上日子久了，亦開始跟不上孩子功課及學習進度，不少媽媽亦因而非常緊張。

（五）外出後胡思亂想

對在職媽媽來說，孩子停課時即使自己如常上班或外出，也會囉囉攣心掛掛，會不斷胡思亂想擔心孩子在家正在做什麼。

減壓實戰方法：

（一）盡量留在家中 減少外出

坦白說，一日疫情未能受控，媽媽沒有可能不緊張。為減低小朋友感染風險，我們唯有減少讓孩子外出，減少到人群聚集的地方，響應醫護界的呼籲，在這段疫情爆發高峰期，盡量留在家中。無論是大人小朋友都有責任每人出一份力抗疫，最有效及基本要做的，就是好好保護自己，減少外出。

（二）教導小朋友及長者提高防疫意識

與其只是媽媽囉唆提孩子如何防疫，媽媽不妨也讓孩子一起提高防疫意識，好讓他們明白戴口罩作用，為何不可捽眼口鼻等，讓孩子和媽媽也一起互相提點。同時，不少家庭家中有婆婆公公等長者，他們亦屬於照顧者及被照顧者的角色，媽媽們可提高孩子意識，必須同時提高長者及外傭的防疫意識，令家居防疫安全網更全面。

（三）媽媽如常工作及外出

許多在職媽媽在孩子停課期間均會十分緊張，擔心孩子在家中情況，其實媽媽若要如常上班及外出，就保持如正常生活，也無需顧慮孩子在家中如何無所事事，在適當時放手，孩子也會如你平常上班時般活動，回復他們平常的獨立及應有的自理能力。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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