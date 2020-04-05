【好爸爸】陳豪張繼聰黃浩然　盤點圈中6位顧家好老公

香港娛樂圈有不少星爸，當中有些更是出名的絕世好爸爸，為了仔女開心簡直不遺餘力！今次我們細數6位娛樂圈好爸爸吧！

陳豪

陳豪與陳茵媺（Aimee）2013年結婚，至今育有3個仔女。雖然在家中是陳茵媺在照顧兒女，但陳豪一有空便會陪伴老婆和仔女。陳豪更加多次被拍到到機場接陳茵媺和仔女機，陳茵媺和仔女一出現，陳豪便馬上親親老婆，然後再逐一親三名仔女，亦經常一家人外出遊玩，毫無保留的表達愛意！

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張繼聰

張繼聰和謝安琪2007年結婚，先後育有一子一女，張繼聰不但是娛樂圈出名的愛妻號好老公，更是一個出名的好爸爸！張繼聰非常寵細女Kartina，曾經為氹細女開心，「犧牲色相」扮演怪獸公司的阿boo。不過亦不代表張繼聰偏心細女，其實他亦經常陪伴大仔去踢足球。

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陸永

陸永與妻子Reina在2011結婚，其後育有兩名女兒。陸永近年在電視節目上頻頻現身，雖然忙但依然會抽空陪伴老婆、大女Hannah和細女SimSim，甚至會替代老婆照顧囡囡。

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黎諾懿

黎諾懿一向是出名的好爸爸，他和囝囝小春雞的互動非常有趣，事事亦親力親為。小春雞出世後主動擔當餵奶掃風換片的工作，亦有親自操刀幫囝囝剪頭髮，經常陪囝囝玩，絕對是絕世好爸爸！

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徐榮

徐榮的囡囡徐心怡（包包）是非常有名的星二代，徐榮經常在Facebook上分享寶貝女兒的一切，由徐榮發布的文章已經可見他有多麼愛錫包包，早前更身體力行和包包玩人肉鞦韆！除了細女，徐榮亦經常陪伴大仔徐朗去踢足球。

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黃浩然

黃浩然和老婆結婚多年，患上「貝賽特氏症」後便決心將家庭放在第一位，一有空閒時間便會陪伴家人。黃浩然甚至會擔當「湊仔公」照顧大仔Kayden 和細仔Ransley，一家人經常共享天倫之樂。