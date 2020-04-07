【肺炎停課】德萃校長帶兒子返工　疫情啟發孩子作曲：香港加油

COVID-19新冠病毒的疫情自1月開始至今，疫情持續，小朋友復課無期，但父母已需如常上班。想不到，如此情況下竟激發到2個小男孩Rio和Sherlock在停課期間，爆發無盡創意，創作出一首抗疫歌曲。而且，他們每天伴隨父親上班，增進親子間的了解和互動，Rio更發現爸爸的工作：「原來不只改卷和鬧學生。」 攝影：龔嘉盛

Sherlock（左）、馮鑑邦校長（中）、Rio（右）

10歲的Rio是漢師德萃學校校長馮鑑邦（Remus）的兒子，他和6歲的Sherlock從小認識，也是一起玩音樂的好朋友。在疫症爆發、學校停課的時間，2個男孩也會回到學校，和校長一同「上班」。

馮校長笑言，平日和孩子相處的時間都是駕車送他回校，「爸爸不回家食飯就是開會，或者講Talk，但佢未必知甚麼是開會」。Rio也坦言，以前以為爸爸的工作只是「改卷和鬧學生」，在停課的2個月來，他不但在校長室觀察爸爸的工作，更嘗試參與小學老師的面試過程，成為面試老師的試教對象，對Rio而言都非常新鮮。

停課期間激發創作抗疫歌曲

Rio在停課期間也需要線上學習和做功課，但課堂的時間短了，空閒的時間多了，反而激發了他的無限創意。在2月時，他就和6歲的好朋友Sherlock一起創作了一首抗疫歌曲《互供互給》，組成Kids Band S.R.，後來這首歌更受電台、電視的訪問，亦有連鎖店播出他們的歌曲。

《互供互給》歌曲：

Rio懂得彈奏鋼琴、長笛和小結他，平日也熱愛音樂。馮校長說：「我們在一起的時間多了，才發現他很喜歡哼歌。有時聽到他哼出一段旋律，我覺得很好聽，就叫他寫下。如果沒有停課的時間，或者這些旋律很快就忘記了。」馮校長本身也是樂團的團長，亦是資深的作詞人，在《互供互給》的歌曲創作上卻是零參與，完全放手給兒子去做。

Rio指，創作的念頭是由於一場口罩義賣的活動，又從父母的口中得知大家由於恐慌，而去搶購口罩、廁紙和消毒用品。馮校長亦分享，他在放工後曾排長龍，欲購買消毒產品，可惜無功而還。有途人指點他到另一間藥房購買，他才能成功購買。因此，Rio希望在疫情之下，人人都可以分享擁有的物資，讓每人的需求都足夠。

通宵作詞 為孩子保留童真創意

在作詞方面，2位小男孩的詞彙未夠豐富，仍需大人們幫忙。馮校長在填詞方面經驗豐富，但仍堅持和兒子討論，並不強逼他們使用自己的建議。例如歌詞中的一句「願獻出雙手」，他曾提出以「升斗」代替「雙手」，不過Rio反問甚麼是「升斗」，令他反思這首歌是小朋友的作品，即使歌詞不押韻，旋律甚至帶點俗套，整體就算不完美，對孩子而言也不要緊，反而是保留了他們的童真。

父子倆在這機緣下，更曾就歌詞討論到深夜，遲遲未肯睡。《互供互給》這首歌其實只完成了副歌的部分，Rio負責作曲、填詞、彈契小結他，而Sherlock則負責打鼓和演唱，但創作力爆棚的S.R.已不停想像下首歌的創作。

作為資深的填詞人，卻放手給兒子創作。

「留白」令孩子爆發想像力

在音樂之外，S.R. 2位小男孩也是創意無限。就在訪問當日，他們就在拿了一些廢紙，剪剪貼貼，製作了一些「多功能」的武器，還畫上了可以召喚龍捲風、花生等的「子彈」，充分發揮想像力。

馮校長在停課期間，額外多了和孩子的親子時間，令他深深體會為孩子「留白」的重要性。「家長習慣把孩子的時間都填滿，其實為他們留一些空間，他們也能做出意想不到的成就。」他笑說。