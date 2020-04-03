【寄養家庭】照顧讀寫障礙孩子18年　寄養家長：當自己細路咁湊！

和諧的家庭與父母的關愛，均對孩子的成長有著深遠的影響。然而，一個幸福美滿的家庭並不是必然。社會上尚有部分家庭，因為種種原因，暫且未能為子女提供一個安穩的成長環境，這時候便需要「寄養家長」伸出援手。 早於七十年代，本港已出現寄養服務。有需要的兒童會在參與服務的家庭暫住，寄養「姨姨叔叔」會暫時擔當父母角色，照顧素未謀面的兒童，好讓他們在隱定的家庭環境成長，減低原生家庭問題對他們的影響，直至與原生家庭團聚或接受領養。這段「暫住」的時間，短則十日八日，長則十八年。 攝影：龔嘉盛

一視同仁地照顧

陳生與陳太現為退休人士，二十多年前從鄰居口中得知寄養服務，便開始成為寄養家長。陳太憶述：「那時候女兒都長大了，出來社會工作，不用再花時間照顧。横掂都得閒，問兩個女意見，佢哋話『你鍾意你咪做，做吓都好，又有意義。』」。夫婦倆至今曾照顧8至10個寄養兒童，多是短期8至10日的暫託，當中有2至3個則是長期的寄養兒童，最長的一位，便是從嬰兒時期開始照顧，現時18歲的Michael，他們至今仍然同住。這些年來，兩位女兒於假日亦不時陪伴寄養兒童，親戚朋友亦視他們為屋企一分子，對他們疼愛有加。

他們分享，照顧寄養兒童與自己孩子沒什麼分別。陳太表示：「從來唔覺辛苦，都係當自己嘅細路咁湊。」陳生亦同意：「一樣咁享受，無分彼此。係有苦有樂，但辛苦嘅都唔記得咗。」兩位憶起第一個照顧的寄養孩子是患有心漏病的嬰兒，從幾個月大照顧至1歲多，經常要出入醫院，兩人不時輪流到醫院照顧。陳生憶述，當時身邊的朋友不太支持照顧這名孩子。「個個朋友都叫我唔好湊，話『有咩事，你揹唔起！』」，但在社工的鼓勵下，便「膽粗粗咪試吓」。陳太坦言，當孩子的親生母親把孩子接回，亦難免不捨。「好唔捨得，唔開心，都會掛住佢，不過無辦法，始終都係人哋嘅（孩子）。」

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助孩子培養興趣

陳生陳太現時照顧兩名寄養孩子，分別是18歲的Michael和6歲的噹噹，而Michael於小學二年級時證實患有讀寫障礙。「當時佢做功課經常要去廁所，溫習默書時明明識，但返到嚟又低分，寫字又將啲字調轉嚟寫，覺得無理由咁，咪同老師商量。」接受評估後，陳生帶Michael參與學校為特殊學習需要（SEN）學童而設的特別班。「佢有呢個障礙，要佢寫字寫得好係好難，唯有盡量做啲功課，吸收幾多得幾多。我哋都要改變自己心態，要接受。」

隨著Michael成長，陳生與陳太積極鼓勵他發展自己的興趣。除了皮革製作，Michael最大的長處便是烹飪，現在更於香港專業學校就讀西廚課程。「每逢暑假，帶佢去參加社區活動，如果報學術班，佢又無心機，咪隨著佢嘅興趣去發展。」他憶述，Michael自小便流露出對烹飪的強烈興趣。「佢四、五年級就成日跟住姨姨去街市買餸，叫姨姨俾佢入廚房煮飯仔。後尾我哋咪買個電磁爐俾佢，等佢煎吓雞蛋、炒吓飯，點知愈煮愈好。」

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難忘悉心照料

陳太形容，Michael去街市買餸比她更精明，而陳生更難忘太太去年因患腦瘤，引起腦積水，做手術留院期間，Michael的悉心照料。「他當時包辦所有起居煮食，又周圍問朋友，姨姨咁既情形，煲啲咩好？仲走去街市，叫人留啲生斑，放學去攞。最難得係一個後生仔能夠四點起身燉湯，攞俾姨姨，跟住返學，我都服咗佢。」

Michael分享，他在小學階段，漸漸得知陳生和陳太是寄養姨姨叔叔，這些年來亦從他們身上學習到互相幫助和扶持。「很多謝姨姨叔叔這麼多年來的照顧，在我尋找興趣時鼓勵我，做自己鍾意做嘅野」。陳生陳太則表示，當每個寄養孩子聽教聽話，長大後能夠成才，便已心足。

如何申請寄養服務？

一般寄養服務︰由社會福利署中央寄養服務課統籌，全港共 11 間 NGO，包括香港基督教服務處，營運這項服務，NGO 社工收到中央寄養服務課之個案資料後，會進行配對工作

緊急寄養服務︰由社會福利署中央寄養服務課統籌，全港由 4 間 NGO（包括香港基督教服務處）營運。因個案屬緊急性質，會由轉介社工如綜合家庭服務中心等相關機構社工，直接致電營運服務之 NGO（包括香港基督教服務處），配對緊急寄養服務家庭，最快可即日或 7 日內入住。

所有寄養服務，均需由轉介社工如綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課、學校社工服務等相關機構，評核個案之服務需要，再轉介有需要兒童接受寄養服務。

如果想成為寄養家長，可與香港基督教服務處的社工聯絡：

電話：2492 6088

電郵：fcs@hkcs.org

更多資訊，可瀏覽：http://www.hkcs.org/tc/services/fcs