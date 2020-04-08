【肺炎停課】老師變身KOL開音樂會　校長：學習唔應該只框在課本

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港學校自2月起停課，至今仍復課無期，學生停課卻不等於學習就此停下來，不少學校為了學生在家中也能持續學習，推行網上以ZOOM、Hangouts等教學，老師定時在網上直播各科教學。 有學校除了在網上教中英數常之外，老師更用Zoom開音樂會、同學生Live Chat為學生作情緒支援。「老師都明白學生在停課期間會悶，冇人同佢哋傾偈，想開Live見見學生，老師同學生之間唔只係學科的教學，都可以作心靈的關懷。」佛教黃焯菴小學校長許定國說。 攝影：黃舒慧

自從2月全港學校停課後，不少老師都要變身成KOL，又要拍片剪片，更要定時跟學生開Live教學，佛教黃焯菴小學校的老師也不例外，除了中英數常的學科之外，最近一班音樂科老師更夾Band開Live Concert，為學生唱歌打氣，而不同班別的班主任及學科老師，也跟學生Live Chat聊閒，了解學生停課在家的生活。

任教5B班的班主任梁展鴻老師與數學科梁依靈老師及訓輔老師，這天在學校的課室，就以Zoom與學生開Live。梁Sir一開始問學生停課有什麼做，在電腦即傳來一把聲音大叫：「好悶呀！」後來另一位同學亦說：「係呀，好悶！」之後大家你一言我一語由家中日常生活，再談到打機攻略，同學們都踴躍發言，半小時很快過去，Live Chat在一片開心的氣氛下結束。

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許校長指自學校停課後，學校都以不同的方式為學生提供網上學習，低年級的學生主要是由老師拍片教學，再放在eclass，學生亦在eclass上交功課，而高年級的學生則會以Zoom教學，跟學校的課堂一樣，每堂40分鐘，會跟學生有即時的互動。

「停課在家學習，會視乎學生的自律性，學校的老師都自發性去找尋適合的教學方式，明白到學生單是對著電腦屏幕聽書會覺得沉悶，老師希望用有趣的方式令學校更易明白。」許校長說學校沒有一套特定的拍片模式，他及科主任會拍一條教學示範片，再由老師以自己的方式拍攝。

拍片令教學變得有趣

任教5年級數學科的梁依靈老師指，由於學生將要考呈分試，在課程上會較緊密，一星期有3節課堂及1節導修堂，即問功課的時間，她一向識拍片及剪片，但要令教學片變得有趣，也是相當難。「為了令影片更吸引，我試過到超級市場拍，用物件的價錢教學生計小數運算，網上教學缺點是我不能直視學生，以前從學生的表情會知道他們是否明，現在只能靠網上問。但好處是可加入有趣的元素，會比以前的教學有趣。」

她說學校一向有利用PaGamo網上平台教學，停課期間亦有繼續用，這是一個以打機任務形式的教學，老師會按教學內容輸入任務，學生要過關就要答對問題，梁老師指在這種模式下，令學習更有趣，學生也更投入。

自從停課後，不少家長也表示子女作息時間大亂，學習態度懶散，每日在家就是不停看電視打機，令家長相當頭痛。班主任梁Sir指定期會跟學生家長溝通，家長指學生很「悶」，很掛住同學，而生活作息也沒有以前般規律，「幸好沒有學生出現情緒的問題，他們大多是覺得悶，相信復課後無論在身心各方面，都需要一段時間調適，才能重回正軌。」

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基層學生獲捐助電腦

許校長指在停課後轉為網上學習，校內有5位學生因家裏沒有電腦而未能上課，他說：「幾位來自基層家庭的同學，家中沒有電腦，後來我們找到慈善團體的捐贈，他們可以跟其他同學一起上課。」

許校長指停課後要推動學生主動學習，確實有一定的困難，而網上學習難全面取替實體課堂學習。「我有聽家長反映，要Push學生讀書溫習很難，但我也鼓勵家長，趁這個時候反思，學習唔應該只框在課本，家長可以在這個時間跟孩子做不同的事，如閱讀，強化親子關係。」

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學習不應只在課本

許校長強調學校的教學亦不應只在學科上，學生的情緒支援同樣重要，因此學校早前舉行了Live 音樂會「正能量快閃音樂聚」，由全校的音樂科老師用幾種不同的樂器，彈奏及演唱多首不同的正向歌曲。「在這段時間希望透過音樂帶給學生正能量，學生也可以寫下打氣的語句，互相鼓勵。」

許校長指除了音樂會，陽光Live Chat也希望可以令學生抒發情緒，「學生每次也很期待，完了就會問幾時再有下一次。」

疫情持續，教育局至今仍未公布確實的復課日期，許校長指若復課小五呈分試仍繼續，就會按教學的範圍「教幾多考幾多」，他相信學生的能力絕對可以應付。至於其他年級的學生，則會取消原定6及7月的試後活動，而暑假或會延後一周，但一切仍要待教育局落實復課日期。