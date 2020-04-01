【肺炎停課】約7成學校未借出便攜式裝置　學生冇電腦學習現差距

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港學校自2月開始停課，期間各校逐步實行「停課不停學」，以網上學習為主的教育方式，不過網上學習最重要的便是電腦裝置問題。不少家庭的居住環境也容不下一台桌上型電腦，因此便攜式裝置如IPad就可以更方便，但遺憾的是，不是每個家庭也能為小朋友提供一個便攜式裝置，若家中孩子數目眾多更未能共用一部電腦學習，那為甚麼學校內，仍有大量便攜式裝置鎖在櫃中，不主動借出？

七成學校未借出便攜式裝置

約有7成學校未有借出校內的便攜式裝置予有需要的學生。

EdFuture代表朱子穎校長分享自己與團隊的經驗，指自停課期間，有自行購買平板電腦給予有需要的小朋友，但發現成效甚微！首先幫助到的人數有限，其次一部全新的電腦，需要人手安裝學習軟件，而每所學校用的也不同，於是便想起，為甚麼學校有更多數量的平板電腦而且也已安裝好所需程式，但卻沒有借出呢？

關注上述有關情況後，資訊科技教育領袖協會（AiTLE）並委託環速集團（Speedy Group）進行「全港學校可擕式流動電腦裝置數量普查」，檢視全港中小學在校舍存有流動電腦裝置數量，以及在疫情中借出予學生的情況。結果發現全港學校約只有三成學校借出，推斷合共約已借出4000部。

借機欠缺標準 數碼隔閡令同學出現差距

有學生因沒有電腦學習，會直接手寫答案拍照提交功課。

港島民生書院科技教育主任梁競遠老師指，不同社會經濟層面的人，在接觸資訊及通訊科技進行學習亦存在差距，有些同學很快上手，有些平日甚少接觸或者沒有裝置的，便會在這段時期更彰顯出來。例如同學家中有打印機，或有平板電腦，可以把功課列印手寫拍照或直接網上提交，而沒有的則直接手寫答案拍照提交。

資訊科技教育領袖協會（AiTLE）主席黃健威老師指，學校大多只借出由其他機構提供的平板電腦而非用公帑購買的，而收集了各學校的意見，發現主要困難來自借出沒有劃一標準，不知如何處理、管理等等。朱子穎校長更補充，外借的確會令小朋友有機會弄壞，但學校資源本來就是給小朋友使用，即使在學校使用有時亦會發生意外，因為不必把會弄壞當作不考慮外借的原因。