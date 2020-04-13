【肺炎停課】小學生為清潔工設計自動清潔車　拍片籲大眾捐助物資

在新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響下，全港學校自2月起停課至今仍復課無期，第四屆舉辦的DreamStarter啟夢者計劃亦因停課而暫停，但一班愛追夢的小學生並未有因此受到影響，首次參加計劃、就讀佛教黃焯菴小學小五的學生，在去年就設計了一部專為清潔工而設的自動清潔車。 今年受停課影響雖然未能繼續，但他們眼見近日一班清潔工在保護裝備不足的情況下仍緊守崗位，為了幫助他們，這群小五學生自發拍片，呼籲大眾捐助物資到學校，為他們出一分力。 攝影：黃舒慧（部分圖片由受訪者提供）

這條長約2分半的短片「停課不停助，齊來幫助清道夫」，由佛教黃焯菴小學一班參與DreamStarter啟夢者計劃的小五學生拍攝及剪輯，負責這個計劃的梁依靈老師指，在去年參加計劃時，8位學生已設計好一架為協助清潔工人的自動清潔車，「現在雖然未能進一步落實砌車，但在疫情下，他們看到清潔工人在缺乏口罩、消毒用品的情況下仍要工作，他們希望可以為清潔工人做盡一點力，決定拍片呼籲大家捐助物資。」

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梁老師指這班小五學生之前從未曾拍片及剪片，這次是一個新的嘗試，同學們分工合作，有同學負責揾資料，有的自拍出鏡介紹計劃，亦有同學負責剪接及加字幕。梁老師說雖然現階段停課要留在家，未能將落手打造這部自動清潔車，但希望學生明白，換個方法一樣可以幫助別人。

「停課不停助，齊來幫助清道夫」這個物資捐助計劃由4月8日開始，各界可以將物資送到學校，許定國校長指計劃開始後學校亦陸續收到捐助的物資，他亦很欣賞這班學生助人的心，希望能盡快將物資送給清潔工。