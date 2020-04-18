【新冠肺炎】專家指夏天不會令疫情緩和　要用一個方法才有效殺菌

關於新型冠狀病毒肺炎COVID-19的傳言層出不窮，在資訊發達的年代，同時亦代表不實的資訊會混雜其中。今個學年「大縮水」已成事實，不少家長都期望疫情早日完結，隨著氣候的轉變，加上疫情有所緩和，令人不禁把兩者連繫在一起，難道夏天真的會令疫情改善，令莘莘學子能復課？

接近100度才能殺死新冠肺炎 氣候無助疫情緩和

新冠肺炎爆發初期，有專家推測疫情可能會在夏天緩和，但法國南部艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille University）做了一個研究，用一名德國柏林確診者的病毒樣本，感染非洲綠猴的腎臟細胞，再分裝在兩個試管，一支放腎臟細胞，另一支為了模擬生物活動「骯髒」的環境，添加些許動物蛋白在內。但結果發現，後者試管樣本在加熱至攝氏60度並持續1小時後，仍具傳染性！最後將溫度提升至攝氏92度持續15分鐘，病毒才完全被殺死。

因此研究團隊建議，溫度方向著手是不可行，利用化學物質消滅病毒才有效率。衛生防護中心建議當你雙手沒有明顯污垢時，用70至80%酒精搓手液搓手，可以有效預防經雙手散播的傳染病。搓手的技巧跟洗手一樣，用足夠的份量，即大約3至5毫升的酒精搓手液，將雙手的所有表面覆蓋。我們要搓手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕，最少20秒，直至雙手乾透。為了達至最佳效果，應讓酒精自然揮發，不要用紙巾抹乾。使用前要看清楚酒精搓手液的有效日期。

香港能買到的有效產品

美國國家環境保護局 （Environmental Protection Agency）3月初開始研究200多款消毒用品，當中包括漂白水、濕紙巾、廁所清潔劑及消毒噴霧等，並總結了一些能有效殺滅新型冠狀病毒的清單。有部分品牌可以在香港購買得到，只計門市購買的話，當中高樂氏和Lysol都可以在本港超市中找到。

本地超市有售的高樂氏消毒用品：

+ 10 + 9 + 8

本地超市有售的Lysol消毒用品：

+ 3 + 2

參考資料：EPA

點圖了解使用漂白水注意事項：

冠狀病毒可在以下物品存活9天：