【兒童智商】65%小朋友當公仔係朋友　研究指有幻想朋友更高智商

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，小朋友多了在家的時間，家長有否觀察到小朋友經常和玩具、公仔說話，甚至還會為他們改名，外出時更要帶上他們！就像「反斗奇兵」的劇情，Andy總是要帶著胡迪一樣。其實小朋友有自己的幻想世界，不是一件壞事，更加是他們具有同理心和想像力的表現，家長不應大干涉，小朋友長大後自然就不會了。

「幻想朋友」在心理學上，即指小朋友利用幻想虛構出來的朋友，有可能是公仔、寵物、玩具等。然而不少家長都會在陪伴小朋友時候，會察覺到小朋友與自己的「幻想朋友」在玩、聊天，甚至幫他們設定生日日期，要與他們一起慶生。但家長們，千萬不要以為你小朋友有任何的心理問題，他只是心理生長發育必經階段。有「幻想朋友」更具創造力

６成半小朋友有「幻想朋友」

為此，俄勒岡大學和華盛頓大學的心理學系共同進行了有關幻想朋友的研究，研究發現，7歲以下的小朋友，約有65%的小朋友曾經有過至少一個「幻想朋友」，這種幻想有助於小朋友的智商和創造力。

研究更指出，小朋友有「幻想朋友」作伴的，相對比同齡人更優秀，如他們更有強的表達能力，在理解他人觀點方面也更勝一籌。研究中顯示，有「幻想朋友」的小朋友可能擁有超出平均水平的智商。或許，家長見到小朋友與「幻想朋友」在聊天，會害怕小朋友害羞、不善於社交，但事實並不。

家長可參與其中

家長有時可以利用幻想朋友陪伴孩子進入想像世界，運用孩子對假想玩伴的信賴，促使孩子產生正面行為。例如：「Peter仔(幻想朋友)都唔會揀飲擇食，我地一齊鼓勵仔仔食多啲菜！」

另一方面，小朋友的幻想情況，長大後小朋友會慢慢的遺忘，家長不需要過多的擔心、也不需要干涉孩子的幻想朋友。

相關文章：【育茶手記】留家不怕悶 自製9大嘉年華遊戲│90後在職茶Cha媽按圖即睇「木桶江山」和「神投手」玩法：

按圖即睇「別有洞天」玩法：

按圖即睇「波波九宮格」玩法：

按圖即睇「丟波波」玩法：

按圖即睇「真人版夾公仔機」玩法：

按圖即睇「推車車」玩法：

按圖即睇「軟墊投球」玩法：

軟墊「軟墊投球」也能夠善用屋企的波波，練下手力，輕鬆易玩！

按圖即睇自家製「菜園」：