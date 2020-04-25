銀包內的錢不翼而飛　疑是孩子所為要點處理？|程沛玉

孩子擅自拿取了家長銀包內的錢，作為家長的你會如何處理？ 以上的情節剛好發生在我認識的一位媽媽身上，她在家中發現銀包內的錢不翼而飛。在這個兩口之家，媽媽自不然懷疑是孩子所為，既不開心，且擔心孩子有錯誤的價值觀，於是向我求救。

我向她介紹了一個名為「藍圖」（Blueprint）的方法。什麼是「藍圖」？它是「RULER」理論下的其中一項工具，有效解決衝突、紛爭，讓參與者從不同的角度，認識及理解別人與自己不同的想法，以建立對別人的同理心、分析和解決問題的能力，及加強對自己的了解。

那什麼是「RULER」？它是由美國耶魯大學的情緒智商中心（Yale Centre for Emotional Intelligence）的團隊，基於科學研究而建立的一套社交情緒教育法（Social Emotional Learning），並已在很多國家的學校被廣泛使用。「RULER」這五個英文字母代表學習情緒管理的五個基本步驟：

R代表Recognise—認出自己的情緒

U代表Understand—明白自己情緒的來源

L代表Label—能夠將自己的情緒歸類

E代表Express—能夠表達自己的情緒

R代表Regulate—能夠調節自己的情緒

回到上述例子，這位媽媽找適當時間向孩子求証，孩子坦承拿了錢，卻擺出一副毫不知錯的態度，媽媽表示很不開心，暫停晚上活動，並於翌日邀請孩子填寫「藍圖」，當中包括四組問題：

第一組（Recognise and Label）是「你在這事上有甚麼心情？你認為媽媽在這事上有的心情如何？」

第二組（Understand）是「你為何有這樣的心情？你認為媽媽為何有這心情？

第三組(Express and Regulate)是「我當時怎樣表達及調節自己的情緒？媽媽又怎樣表達及調節自己的情緒？」

最後一組(Reflect and Plan)是「如果可以改變，我當時應該怎樣做？現在又應該怎樣做？」

結果令媽媽感到意外，平日總不肯認錯的孩子在做完「藍圖」後表示懊悔，覺得自己很愚蠢，控制能力差，自己根本不急於用錢，不需「偷」錢，當時只是想到文具店逛逛而已……孩子也明白媽媽的不快，因此主動提出懲罰自己的方法，成功避免了平日吵吵閙閙的惡性循環。

當然要有效地使用「藍圖」，前設是必須選擇在大家都心平氣和時進行，避免雙方用腦內掌管焦慮、急躁、驚嚇及恐懼等情緒的「杏仁核」交手，以情緒處理問題。以上例子的媽媽懷疑孩子拿錢及在他坦承後，也沒有即時發怒，而是尋找適當的時間、環境、心情與孩子進行。如果孩子年紀還小，未能用文字表達，也可參考以上問題，引導他們思考及回應，或以畫圖表達。

對很多家長而言，最困難的可能就是要面對孩子犯錯而不動氣。其實這位媽媽以前也有同樣困難，以致孩子有樣學樣。有次孩子在學校閙事後，老師要求他以文字解釋，他寫道：「老師，對不起！我控制不到（情緒）……因為我不喜歡媽媽很大聲在說話」。媽媽因此意識到改變需由自己開始，並聽從我的建議，每天做靜觀/專注練習。

很多研究証實持續做靜觀/專注練習有助改善身心健康。面對孩子犯錯而動氣是一種很自然的機械式慣性反應，那反應多沒有經過思考、分析後果或成效。靜觀練習能幫助我們覺察這些慣性的機械反應；當我們的情緒將要轉壞時，可以不易被負面的想法和情緒所牽引，並能作出更為有效的回應。坊間有很多免費的相關App及Youtube片供使用，例如新生精神康復會New Life 330計劃、賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動 的「疫」境中的靜觀空間均有提供聲音導航的練習。

現在這位媽媽每天和孩子一起做靜觀練習，今天的她已判若兩人，面對孩子的問題可以冷靜處理，以理性與孩子溝通，而孩子的情緒也大大改善。據知孩子自從透過「藍圖」認真反思及知錯後，母子的關係更進一大步。証明「沒有天生的壞孩子、只有用不對的方法」，也沒有天生便是好父母，只要找到對的方法，肯去學習及嘗試，以身教代言教行之便必然奏效。