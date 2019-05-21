孩子只能開心、聽話？　找出負面行為的原因以免悲劇發生｜程沛玉

「你現在的心情如何？」這是小一班每星期上的「社交情緒課」的必然問題，之後學生便紛紛將手放在高低不同位置以表現當刻的心情，然後逐一分享心情背後的原因：「我開心因為今日好少功課」、「我唔開心因為放學要上補習班」、「我很攰因為昨晚做媽咪買的補充練習到半夜兩點」……

（VCG圖片） 很享受聆聽學生們的分享，是關係的連結。回想第一堂，學生們縱使能以手示意自己當刻的心情，但當問及背後的原因，卻常常「O嘴」。他們的坦率分享除了建基於日漸緊密的關係，也需要對自己有察覺和了解，這種能力縱使對不少成年人而言，也非必然擁有。 現代學生，不論年級，多已被操練得只擅於回答成年人想要的「答案」，而失去了自己的「答案」，包括自己的情緒。長久以來，憂傷、驚慌、憤怒、嫉妒、緊張等均被歸類為負面情緒，孩子被教導要「聽話」、開心便是最好，負面情緒最好不要沾上。認識一位有情緒問題的小學生訴說自己不可以哭，因家長曾經說「唔好喊，喊衰哂，好煩呀！」孩子漸漸便把自己的感受壓抑下去。

同樣地，認識一位中學生在人前人後裝作開心果，沒有人得知他的學習壓力已爆燈。起初他對家長傾訴讀書壓力，得到的回應是「好小事啫，少少壓力都受唔到咁無用」，於是他不敢再說，改以𠝹手發洩，最終要停學，入院接受治療。

（GettyImage） 負面行為只是表徵 對孩子而言，特別是小學生，溝通能力尚在發展，情緒是他們溝通的一種工具。而我們的情緒就像是洋蔥，有複雜的層次及關連性。很多時孩子的負面行為只是表徵，憤怒、大吵大鬧等反應，可能只是掩飾未被梳理及表達出的真正感受，以及受背後的某種未被滿足的需要所催化。 教室曾經有一位小學生，有段日子做功課比平常特別散漫，久久也做不完，亦因功課問題被老師投訴，被家長責備，終於我們花了不少時間才可從他口中套出，他正受同學欺凌所困擾，但又不敢向任何人說。如我們只關注或責備他的功課問題，便會錯過找出及幫助孩子處理真正問題的機會。 作為家長在處理孩子的負面行為或情緒時，需要作冷靜及理性的回應，以便看清表癥背後的問題，接納及確認孩子當下的情緒。例如經常嘲弄兄弟姊妹，可能是感到不被重視；經常對父母不尊重，可能是想表達與父母的連繫不足夠，因此要處理的應是如何可以讓他感到受重視或加強與父母的連繫。

（GettyImage） 每個情緒也重要 其實情緒沒有好壞之分，每種情緒對我們而言也是重要，它是我們內在的重要訊號。例如憤怒是提示我們有事情不對勁，並給予我們力量去糾正；傷心在提示我們身心需要休息，充電，治癒受傷的心靈，也讓別人知道我們需要些愛和支持；焦慮是提示及幫助我們面對潛在的威脅或激勵我們的表現；嫉妒是提示我們什麼是對自己重要的，指引我們投放精神和時間在合適方向。 不論小孩或成年人，只要多練習察覺及留意自己的情緒，便可以找到身體給我們的提示，更加清楚自己的需要，令自己活得身心平衡些！