學習一定要坐定定？要有勇氣接受學生不一樣的行為｜程沛玉

「坐定定、安靜地學習」應該是大部分家長對孩子的告誡，亦是老師心目中好學生的潛規則。我們常迷信垂下頭、「周身郁」、無時停的學生便不是在聽書、不是在學習，但筆者最近以第一身的經驗打破了自己也有的「迷信」。 【編按：作者為程沛玉】

正在為一小學的全級小一學生進行十節的社交情緒課程，當中有位患自閉症的學生，上課時總活在自己的世界，從不跟指示參與活動，甚至大部分時間是藏身桌下，把玩他自己安排的文具，心想他大抵學不了什麼，但就在第二課，他突然從桌下冒起來答問題。

某天遇上他媽媽，她訴說以前孩子放學後總不願說什麼，最近他多了分享，然後拿著其中一課活動的工作紙，開心地分享孩子向她解說紙上的每個畫作，那正好是課上內容。筆者聽罷心中閃過一絲興奮和愧意，興奮是他能掌握課程內容，縱使他沒有正眼地望著筆者上課；慚愧是自己曾經忽視和低估了他。

比較課程中各班學生的學習情況，很多時能夠記下課堂內容，並回答問題的多不是坐定定的乖學生（或許只是乖學生害羞）。最意外的是比較當中已完成課程的兩班學生，在第十堂中最能夠說出過去所學的，是佔最多SEN（特殊學習需要）學生，秩序最混亂的那班。他們明明就是經常吵嘴、坐不定、不專心的一群，但想像不到他們學到和記到的卻是最多。

課程中要求學生每日自行填寫「心情日誌」，開始前大家也不看好學生能完成，因此向學生許下承諾，最能緊持完成最多日誌的學生可獲贈神秘小禮物一份。在十堂後的確已有約一半同學遺失了日誌，但教人意外的是最終兩班的得獎者都不是被公認的乖學生。其中一位在開課初期曾展示出抽離和不合作的態度，情況改變的訊號來自他愈來愈積極地舉手答問題，甚至有次他舉手後，即肉緊地抓著筆者說「你看到我舉了手嗎」。因此在宣佈結果一刻，各同學也感意外，包括兩位得獎學生。

環顧個人經驗，所接觸的大、中、小學生，普遍是愈高年班，愈逃避發言。那小學生愛舉手發言看似是理所當然，卻並非是必然。其實在開課之初，每班學生也是愛理不理，只是隨著互相認識日深，互動關係日增，反應才漸見踴躍，縱使他們很多時是爭著舉手，被點中後卻是一臉無語，令人啼笑皆非。

學生舉手、發言、發問似乎是他們對課堂投入度、師生關係的探熱針。筆者相信不管那個年齡層的學生，也希望被關注、被聆聽、被尊重，可是在單向、封閉、一言堂的傳統教學模式，除了思想，身體也難以得到自由，很難刺激思維、鼓勵發言、發問的互動文化。同樣地，孩子做功課時為什麼一定要「坐定定」？回想以前教室有不少學生，也喜歡站著做功課。

不同孩子有不同的學習模式，學生的學習效能，除了關乎教學技巧，師生和親子關係同樣重要，學生不會有興趣跟不喜歡的人學習。而課程的領悟提醒了自己不要「迷信」學生「坐定定、眼定定、靜嚶嚶」才是學習，要有勇氣接受學生不一樣的行為、反應和挑戰。

程沛玉 Rita（專頁：昭悅教室） 工作於慈善圑體，同時創辦昭悅教室（首間正向及社交情緒教育社企），推行以科研為証的教法，服務觸及幼兒、小、中、大學學生、家長及老師，深信「沒有教不好的學生，只有用不對的方法」，愈難教的學生愈想幫。

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