年輕人眼中的成人：口不對心、虛偽｜程沛玉

「我唔鍾意生係呢個時代，寧願自己生於亂世，有嘢去追求、去努力。唔似得而家咁，你搏同唔搏，畢咗業都係搵差唔多，好似努唔努力都無分別。香港嘅環境唔鼓勵人去追夢，個個人都只係條咸魚……」說這話的是五、六年前正在我機構實習的一位大學生，當時雖只是閒談，但必須承認他的想法令我既感意外，又感無奈和可悲，誰把我們的下一代弄得如斯悲觀、絕望？ 【編按：作者為程沛玉】

接著我在好奇心驅使下邀請了一班來自不同中學、不同級別的學生，各自寫下其對成年人的觀感和心目中的理想社會。他們對成年人及當時社會的不滿如下：

「雙重標準，對別人和自己用不同的標準」 「輕佻自大，自以為是，勢利眼」 「口不對心，十分虛偽」 「其實我好怕個腦淨係諗住點樣做，先對自己有利嘅大人，好恐怖…」 「我覺得好可怕，D大人成日問你咁樣做有咩用，其實有D嘢唔一定係物質上可量度嘅先叫有用，好似快樂係情感上嘅價值，無辦法量度但唔代表無用…」 「佢地好可憐，只係知道自己需要錢，但忘記自己個心係餓緊…」 「現在嘅社會給青少年甚至大人都有一種錢就是萬能的感覺。整個人生就是賺錢和獲得地位，等到有錢、有地位，又會想盡辦法鞏固…」 「我明白現實與理想總有出入，儘管我渴望的簡單社會難以實現，至少也要做到公平、公正、公義的廉潔社會，可惜的是，恐怕連這樣卑微的願望也無法實現…」 「不敢奢求太多，只是香港在淪陷，港府受中央制肘、新聞受港府制肘、學生受教育局制肘，一切一切都受著控制…」

他們希望成年人應有以下特質：

「有誠信*，講得出做得到」(*多數人的答案) 「誠實（不要像現在的政府官員一樣....謊話滿天飛）」 「以身作則，不要講一套，做一套」 「公平，平等對待所有人」 「做事不偏不倚」 「負責任，勇於承擔過錯」 「關心社會」 「願意聆聽意見」

往後的日子分別發生「反國教運動」、「雨傘革命」及至今天「反送中條例」引發出的風暴等，年輕人均是走在最前，像是成了世代之爭，帶領我們追求有良知的人所嚮往的真、善、美，不惜以自己的前途、肉身向不公義說不，以喚醒每個被封塵的心。說年輕人一代不如一代，倒不如說你沒有跟隨時代進步，或是那顆原初之心早已被蠶食了。說他們現在很暴力，不如想想為何他們要放棄往常吃喝玩樂的日子

看看今天我們的父母官，口說要跟年輕人溝通，但言行卻就是年輕人所討厭的：其身不正、講一套，做一套、沒誠信；回應問題時輕佻自大，自以為是、口不對心、顛倒是非、邏輯欠奉、謊話連篇；對待「自己人」及反對者明顯用雙重標準；對前者不但有法不依，更視而不見、處事又偏又倚……。不懂講人話、做人應做的事，又豈能得到別人的尊重！為政者之道，其實亦是為人之道，更是親子之道。