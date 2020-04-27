【近視控制】兒童適用一日即棄式隱形眼鏡　用家：3年僅深50度

小朋友隨着身體的發展，眼球也會有所變化，視光師指出年紀愈小的孩子有近視，將來患上深近視的機會也會愈大。不想孩子的生活離不開厚厚的近視鏡片，及早為他們控制近視加深速度更是刻不容緩。坊間一直有OK鏡，近年也推出了控制近視的眼鏡鏡片，而最近市場亦新出一款一日即棄式的隱形眼鏡，家長又應該如何為子女選擇呢？ （圖片由受訪者提供）

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受到新冠病毒（COVID-19）影響，小朋友在家也多花了時間在電子屏幕上，難免令父母擔心他們眼睛近視的情況。註冊視光師苗延泰（Andy）指出，小朋友近視的情況可以留意3點：

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市面有不少產品能控制兒童的近視加深速度，例如是OK鏡和DIMS眼鏡鏡片，而且也有不少兒童正在使用。它們和一日即棄式的控制近視隱形眼鏡分別有何優劣呢？（詳看下圖）

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15歲的Leanna在小學四年級時發現近視，及後近視加深得很快，一年加深50至100度。Leanna的媽媽Kitty覺得女兒的近視加深速度很快，而且她自己也有配戴眼鏡，深明戴眼鏡帶來的麻煩事：「睇睇吓書又要托眼鏡，喺凍嘅地方出嚟，眼鏡又會朦哂。」於是，她就開始為女兒尋求可以控制近視，又能令女兒眼睛舒服的方法，最後選用了一日即棄型的隱形眼鏡。

當年12歲的Leanna坦言初時戴上隱形眼鏡遇上困難，不過很快就克服了，現時1分鐘已能戴上2隻，早上也不用提早起床配戴。而一開始改戴隱形眼鏡時，她也感到眼內有外物，不其然想捽眼，但是適應期亦是很短。而改戴隱形眼鏡後，近視的加深速度也放緩下來，3年間約加深了50度，比之前一年至少加深50度的速度已減慢不少。

視光師Andy補充，Leanna所選擇的一日即棄式的隠形眼鏡款式獲得FDA認證，經3年臨床研究證實，可有效減慢兒童近視加深59%及眼軸增長52%。他又指，隱形眼鏡鏡片現時不設配戴的年齡上下限，「以前會說隱形眼鏡最長戴十年，之後會損傷眼睛云云。現時的鏡片用料已比之前進步，加強了透氣度和濕潤度，戴幾多年也不會對眼睛造成重大的傷害。」而且，他認為一日即棄形的鏡片較為衛生，減低眼睛受污染而發炎的機會，小朋友在配戴的途中跌了或弄污了，也可以立即開一隻新鏡片使用。

「我臨床的經驗中，年紀最小只有5歲就可以配戴。其實最重要是他有足夠的自理能力、手眼協調和對戴隱形眼鏡沒有心理關口，只要他自己能戴得到，就適合配戴一日即棄式的鏡片。」而他並不建議由家長代勞，如小朋友的自理能力未及，應先考慮使用非眼球接觸的鏡片，到他們的能力提升了，才轉用隱形眼鏡。而孩子成年後，眼球發育穩定下來，他們也可以選擇繼續配戴這款隱形眼鏡。

Leanna的媽媽認為一日即棄的隱形眼鏡價格合理，一個月的用量每盒約700元。Andy亦指出，小朋友每3個月至半年檢查一次眼鏡，一旦近視加深便立即可以轉用新度數的鏡片，不需再額外調整，或是浪費原有鏡片的使用期限等，使用時會更有彈性。