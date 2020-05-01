【防蚊】兒童慎選含DEET用品　噴得多、濃度高反而有害身體

大地回春，天氣開始回暖，蚊子又再次活躍起來。雖然今年減少了戶外活動，但出街時仍然需要用上防蚊產物，以免感染由蚊子傳播的登革熱、日本腦炎等病症。市面常見的驅蚊成份避蚊胺（DEET）甚具刺激性，有機會令人有敏感反應，更可能會影響幼兒及胎兒健康。皮膚科專科陳厚毅醫生表示，DEET在醫學上是最有效的防蚊成分，但需留意使用方法。

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現時醫學上最有效的防蚊成分是避蚊胺（DEET），因它可擾亂蚊蟲對人體的感覺，衛生署亦呼籲當前往高危蚊患地區時，應使用含DEET的防蚊產品。但因DEET有其一定刺激性，如使用濃度過高，則有機會令眼睛腫痛及令人頭痛、氣管收窄等。皮膚科專科陳厚毅醫生指現時美國疾病及控制中心仍未發現DEET會對孕婦帶來嚴重影響或致成畸胎，但仍建議家長選擇低濃度產品，並切勿過於頻繁使用。

部分防蚊用品不含DEET成份，而會用上茄紅素，這亦是另一有效的防蚊用品，它的學名是「野紅茄提取物」，市面上亦有不少產品含有此成分；此外記者還留意到，防蚊手帶、防蚊扣、防蚊貼等，大部分也不含DEET成分，多是加入有驅蚊作用的植物精油，如香茅油、檸檬桉等等。

雖然上文提及6個月以下的嬰幼兒不應使用含DEET產品，但不表示所有不含DEET成分的產品都適合6個月以下的嬰幼兒使用，不少產品雖然不含DEET，但包裝上都標示不適合年幼兒童。

不同DEET成份的產品一覽：

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敏感人士應選零香料零防腐劑產品

除了DEET，陳醫生指香料及防腐劑亦有機會導致敏感反應：「香港現時並沒有法例規管生產商需列明寫全部成分，只是鼓勵性質。而坊間能買到的防蚊產品大部分含防腐劑，即使沒有paraben亦有可能含其它防腐成分，否則難保障使用期限、產品穩定性及安全。」