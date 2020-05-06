【母親節禮物】媽媽最想要咩？6 款窩心禮物推介｜投委會

媽媽的生活總是非常忙碌，尤其在疫情下，很多媽媽要在家工作 home office，煮飯、家務、功課、網上學習，工作一腳踢，簡直是「雙重」忙碌。這個母親節，更加要慰勞她們。究竟媽媽們最想要什麼禮物？

之前在網上看到一個報導，是有關媽媽最想要的母親節禮物？是鮮花？家電？手飾？ 答案竟然是「睡一覺好的」。

在疫情下的母親節，大家仍要減少出外齊心抗疫，或許無法與媽媽吃大餐、行商場或外遊，除了讓媽媽在母親節「睡一覺好的」，以下的6 款禮物推介，不用大花金錢，卻是物輕情義重，一定令媽媽非常窩心。

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三文治媽媽的壓力

媽媽不易做，尤其在香港，很多媽媽是「上有高堂、下有子女」的「三文治世代」，

加上百物騰貴，往往要全職工作，兼顧事業與家庭，幫輕屋企的使費。投委會的

一項調查就發現，7成的香港「三文治世代」父母受訪者承受財政壓力，其中子女

教育、家庭開銷以及退休儲備是首三項最大的財政壓力來源。

身為屋企的大內總管，媽媽的生活日常總是圍繞著家中每個人，更要管理屋企的大小事

情及開支，時刻精打細算，妥善計劃，可想而知在財務及精神上面對多大的壓力。在今個母親節，記得要多謝媽媽啊！

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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