【消費陷阱】買海味補品慎防被騙　必要知的3個購物貼士｜投委會

「藥食同源」是中國人自古流傳至今的飲食特色，透過烹調及食用具有療效的食材例如參茸、海味或補品藥材，寓飲食於治療及進補，從而強健體魄，保健養生。

無可否認，有些貴價的補品食材例如冬蟲草、鹿茸、人參、花膠或燕窩等是有很高的營養價值或療效，但它們的價錢卻不便宜，並不是人人可以負擔，以冬蟲草為例，每両動輒過萬元。

（圖片：Getty Image）

買海味補品精明貼士

其實，補品食材的營養和它的價錢未必掛鉤，大家要「知慳識補」，考慮用一些價錢較親民的平民補品來代替，它們的功效不遑多讓，同樣令你食得有營又健康。

舉個例：每両過萬元的冬蟲草與每両數元的淮山同樣補腎益肺；平價雪耳的膠質可媲美燕窩海參，有滋陰養顏的作用；較鹿茸平一大截的杜仲同樣有豐富蛋白質，能強健筋骨。

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講到買海味補品，大家要留意以下的精明貼士：

1. 光顧有信譽的店舖

對於一些較貴價的補品藥材，如果店舖的標價出奇地偏低，最好便宜莫貪。如果不是行內人或對海味藥材的認識有限，會較難去分辨真偽，最好找信得過的店舖如老字號或親友介紹的店舖，起碼不會買到劣貨或假貨，浪費金錢事小，影響健康事大。

2. 留意標價的單位

店舖很多時會標出「很抵」的價錢吸引顧客，要留意標價是以「斤」、「両」或「錢」等單位計算。有時店舖會將計價單位以較小的字體列於不顯眼處，即使是以「両」為單位，也可能是以每4両計或每6両計，花多眼亂，要小心睇清楚。

3. Say yes前要問清楚

在未完全了解價錢及品質之前，不要確實購買，也不要讓店員在你付款前將貨品切片或磨粉。有不少投訴是不良商人邊與客人曖昧其辭，邊迅速把藥材海味切片或磨粉，到客人發現有問題時，他們會以商品已切片或磨粉為理由強行收錢。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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