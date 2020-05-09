【家中小玩意】留家不怕悶　5大free play長青玩具｜失敗媽媽

經常鼓勵孩子少買玩具的我，其實幾乎沒有寫過文章分享玩具，可是陳皮還是有玩具的，當然二手玩具和玩「垃圾」佔大多數時間😂但心血來潮，想分享我家陳皮五樣最喜愛的free play長青玩具，合適孩子獨玩、創造性高、易收拾和好清潔、價錢合理。💕

1.電筒

電筒對於小孩來說真的十分有魔力。大部分小朋友都怕黑，但拿起電筒卻總是異常興奮，一時說要探險、一時說要放音樂開演唱會、一時又去把廢紙剪剪貼貼或用徒手來個神奇又有趣的光影小劇場，訴說一個又一個孩子自己創作出來天馬行空的故事。玩這些遊戲，真的是睡前最快樂而百玩不厭的時光呢。我鼓勵家長可在家中常備一大一小電筒，網上自學不同剪影的小手勢，好好睡前躺在床上、照著天花、和孩子享受奇幻幸福的小劇場。

2.玉米黏土粒粒

這個較少家庭提到，卻是媽媽我十分喜愛的玩意。這種玉米黏土粒粒是純玉米澱粉和色素製成的，色彩繽紛之餘又環保安全無毒，不怕孩子誤吞，遇水即溶化，而且簡單易用。不論孩子把粒粒的邊沾濕去砌城堡、動物、首飾、擺設，或是把整個粒粒放到水裡變成顏料使用，或是把大量粒粒放到盤中做個小型「波波池」，都是很耐玩又能激發想像力的玩意。我購買不足一百元卻有過千粒的玉米黏土，已經玩了超過一年，孩子說還是大愛的家中活動之一呢！

3.樂高（lego）

相信沒有小孩沒玩過樂高吧？樂高公司創辦于丹麥，至今已有近90年的發展歷史。「LEGO」的使用是從1932年開始，其語來自丹麥語「LEg GOdt」，意為「play well」（玩得快樂） 。無須用膠水，螺絲釘，或其他的特殊的工具，只須用手就可以，積木之間連接的非常牢固，大人小孩都能玩，只要有創意、有耐心，用樂高積木幾乎什麼都能組裝出來。我鼓勵孩子不一定購買特定設計成品的lego套裝，只需要購買平實的lego積木，讓孩子自由設計、建構和想像，lego的玩樂過程會來得更有價值。

4.泥膠

可以是自製的，也可以是購買現成的，只要保存好，可多次重用。我家孩子隨便把家中的繪本故事人物、食物和物品都用泥膠活生生的做出來後，都愛不釋手，開心的程度跟爸爸給他一個新玩具無異。

5.高身可折疊的大浴盤

沒有小孩不愛玩水吧？放置於浴室的高身大浴盤能讓水溫不易變冷，而且可以多用幾年都能裝得下小孩。只要每次把不同形狀的回收塑膠盒子小樽和防水小玩具放到加了水的浴盤，我家孩子玩一兩小時完全不是問題呢。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】