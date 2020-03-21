【親子教養】教養之路酸中帶甜　總幻想孩子長大甩身｜失敗媽媽

「你知道嗎？你可以選擇不做一個負責任的人，你可以不禮貌的。媽媽我無法迫你一輩子做一個有禮貌和負責任的人。的確，有些人可以24小時只是睡覺、吃和玩，不關心身邊的人和事，什麼也不理會。但他經歷不到愛，也會令身邊的人受傷害和難過……」上週末，整晚為小兒子「陳年」夜奶頻頻起床後，我在清早平靜地用了1小時和大兒子「陳皮」說話，他聽得很明白，他哭了很久，我也哭了。一天行程計劃又打亂了，又打了一堆電話重新安排，早餐冷掉了要重做，也令約好的親人久等了。

(PhotoAC圖片)

每個孩子對著媽媽，總是喜歡賴皮。當他長大了，有些事情即使已經溫柔教導了他多次，人的自我和惰性還是會令媽媽心力交瘁。然後，又會見證他每次微小進步的感動。

生活，就好像是在重複引導和指正很多鎖碎的小事。穿好鞋子、守時的概念、對人要有禮、珍惜食物……每天也要大部分時間把自己的高度放回孩子的高度去慢活。

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四年前，我這位二胎媽媽，根本就是一個工作狂，不斷學習和挑戰新事物，每天都過得非常充實又新鮮，和現在的生活完全反過來。有時，我也會想：

等弟弟戒了夜奶，我就能一覺好眠不用再整天沒精神了。

等弟弟好像哥哥般不用小睡，我又可以全天帶孩子四處跑，做回很多自己想做卻現在不能做的事了。

等陳皮高一點可以按到大廈升降機，就可以自己回家，我就不用那麼困身，在特定時間必須放下所有工作去接送他了。

等陳皮上了小學，我就有更長的自由時間去做那些重要的事情了。

等孩子長大後，我就能……

在當全職媽媽時，明明心甘樂意，也是當時自己主動爭取這個角色，希望守護孩子的成長和美好童年，但心裡卻有時會不滿足，心被分成了幾塊。

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現在的社會都是在潛移默化地告訴女孩不需要犧牲自己去全時間陪伴小孩，媽媽一樣可以追求自己的事業和理想。（當然，很多媽媽也是沒辦法選擇下迫著去工作，我亦非常尊重和欣賞。只是這次我是希望寫下鼓勵給選擇做孩子第一照顧者的媽媽們）坦白說，我實在也花了很多時間才能百分百懷著喜樂和專注的心投入全職媽媽的所有小事，接受種種為了孩子成長陪伴和教養的犧牲，接受每天面對他們各種需求、不斷出錯和打亂本來計劃的混亂、數不清煩鎖又重複的工作。

在三心兩意的社會文化下做一心一意的全職媽媽是多麼不容易呢。

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但每次當我願意一心一意對著他們時，我就會經常被孩子感動，也感受到每個生命的誕生是有多美好。

教導他日常家務每個步驟，聽到他對世界的種種疑問，感受到他跨過每個小難關的喜悅，陪伴他每個傷心的時刻，見證他的身體和臉容的變化，安慰他每次面對身邊的不安和恐懼……

在這些矛盾又艱難的時光，要確保我能在家照顧孩子的同時，維持好家庭生活開支和自己的體力情緒，實在不易。（當然，爸爸也是在面對另一種截然不同的困難，只得互相理解支持了）

然而，我發現，越困難的日子，幸福感卻可以越大。通常在這些矛盾又艱難的時光，才會更加孕育出堅定意志和更清晰的信仰，也更會和同路人互助互愛，迫使我們用創意去解決很多生活上微小的問題，也更珍惜成為媽媽這份獨一無二的使命感。

要是上帝說，我的孩子只需要我生出來就好，會自動變成一個負責任又有愛的大人，不用經歷教養和照顧他長大這十多年的時光，那多沒趣呀。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】