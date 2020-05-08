【復課準備】幼稚園搜購防疫帽　用盡空間每組少於8人取消早午操

政府早前宣布幼稚園K3在6月15日復課，學校只有1個多月預備學生重新回校。有學校表示已為學生搜購防疫帽子，加強保護；亦有學校指早已讓學生習慣配戴口罩乘坐保姆車，並在書包中常備5個口罩，相信只要簡單提醒就能戴好口罩。

新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩，確診數字下跌，而政府早前更宣布中小學及幼稚園學生分階段復課，而K1、K2學生則在本學年不會復課。幼稚園K3學生在6月15日復課，有家長擔心年幼的學生未有足夠的防疫和衞生意識，令學童健康受到威脅。

位於觀塘的聖公會聖巴拿巴堂幼稚園鄧雪堯校長分享說，學校早前已為學生搜購了「防疫帽子」，每位學生將獲派發一頂。學生在校內除戴口罩之外，亦須戴上帽子，保護自己。而學校復課後第一件最重要的事，就是要教小朋友如何正確戴口罩及消毒，保持清潔衛生。

而救恩幼稚園亦有相應的防疫措施，關珊校長表示在2003年起，該校已要求家長在每天讓幼兒上學前在家量度體溫；而自5年前起，該校已幫助所有乘座校車的幼兒培養必須在車上佩戴口罩的習慣，為免不同班別的幼兒在乘車時出現交叉感染。因此，每位幼兒的書包內一直常備5個口罩，也學會有需要時戴上口罩，並非因是次疫情才新增的學習與適應，故她相信即使有幼兒未能適當地佩戴口罩，只需老師提示便能戴好。

課室盡用空間 活動時間不減

鄧校長指，復課之後學生座位盡量分開坐，例如長方形枱只會坐最遠果兩端，由於只有高班復課，所以學生會分開課室坐，也會有足夠的桌椅，分班安排會將小朋友一班小朋友分成小組，每組少於8人進行活動，安排額外的老師入組照顧學生。

課堂活動會盡量減少學生聚在一起互相接觸的機會，體能活動都只會進行戶外活動同分小組進行，但時間不會減少，希望小朋友可以活動時間多一點，停課時間實在太長，想小朋友可以活動多一點、玩多一點！

+ 3 + 2

取消生日會、早操活動

救恩幼稚園亦同樣會盡用學校的空間，讓學生在上課時保持距離，並安排幼兒面朝向同一方向坐。在這段時候，玩具也會分配每人一份，玩後隨即清洗和消毒。

而一些集體或容易傳染的活動如早/午操、生日會、小食製作、玩沙、玩水等將會取消，課堂活動中，盡量讓幼兒保持距離地學習。

+ 5 + 4 + 3

茶點前徹底清潔雙手

鄧校長認為，幼兒難以在學校3個小時不吃不喝，故安排茶點會照吃，而吃茶點前會安排校工姨姨協助小朋友洗手，徹底清潔雙手後才開始吃。

關校長則回覆，現階段有待教育局對幼稚園復課發出的指引，也要觀察中、小學陸續復課的情況，再決定會否縮短上課時間，取消茶點的安排。如不縮短上課時間，安排幼兒進食茶點的話，由於同一課室內的幼兒不多，可同時分隔且面向同一方向進食簡單茶點。

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）