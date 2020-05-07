【復課準備】為小朋友調節生理時鐘　在家練習4點適應校園生活

由於新冠肺炎（COVID-19）的疫情，學童由1月尾停課至今，終於5月底要分階段復課。小朋友或許在這段時間習慣了晚睡晚起，又或者改變了學習和娛樂的時間比例。距離小學復課還有一個多月，父母是時候為小朋友重新調節生理時鐘，重新迎接校園生活。

GettyImage

抗疫停課4個月，這段時間比暑假還要漫長，而且小朋友減少了社交生活，生活的習慣和社交技巧或者也要重新適應。註冊心理學家程衞強（Victor）亦知道有些小朋友在停課期間，可能已更改習慣，「變咗11點、12點先起身」，因此他建議4個方法，幫小朋友慢慢適應，迎接重返校園的生活。

註冊心理學家程衞強。

按圖即睇4個方法，幫小朋友慢慢適應，迎接重返校園的生活：

一、調節生理時鐘

Victor指，在停課期間，小朋友的作息可能已習慣早上11、12時才起床，比之前要上學的日子一定晚了很多。要小朋友一下子變回6、7時起床，對家長和小朋友而言也十分痛苦。他建議每次調整以15分鐘為一節，「父母可以數數復課的日子，每隔幾日就早15分鐘起床，慢慢調節到返學的起床時間」。

二、調節生活規律

在停課期間，即使有網上課堂，但無可否認小朋友在家的時間多了，面對電視、電子遊戲機等的娛樂時間也必定較之前多。Victor建議，家長可逐步為他們增加學習和閱讀的時間，讓他們重新適應上學的生活節奏。

GettyImage

三、預備重投社交環境

小朋友停課日久，很多同學和朋友的關係可能已經生疏，又或是他們太想念要好的朋友，未必知道要如何表達自己的情緒。家長可以預先告訴小朋友表達思念心情的方法，例如寫一些心意卡；同時，也需要告知他們一些行為或者會嚇怕同學，例如不要衝去抱住同學等，讓他們有心理準備重新投入社交環境。

四、重拾自理能力

其實K3至初小的學生，學校已培養到小朋友擁有相當好的自理能力。但是在停課期間，小朋友或許已經放低在校園的生活習慣，也慣於在家中被照顧周到，很多日常生活都有人幫忙，到重返校園可能又要重新適應。家長可以慢慢讓孩子自行處理一些事情，例如執拾書包、自行吃飯等，令他們重新上學時，也能照顧好自己。