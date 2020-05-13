【育茶手記】將屋企變身酒樓小食檔　點心紙都有│90後在職茶Cha媽

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每年母親節，例行節目一定是同媽媽去飲茶慶祝，但在限聚令放寬至8人之後，相信酒樓一定會人山人海，所以之前就計劃定將「酒樓」搬到家裏，化身「茶兄妹酒樓」！

【編按：作者及圖片由90後在職茶Cha媽提供】

屋企變身茶兄妹酒樓

為了原汁原味，自家製點心紙、點心單，買定蒸籠、酒樓杯碟......茶兄妹爭做客人🤣🤣結果由茶茶做侍應，上菜、落單....做到一半居然坐低一齊食😅而我媽媽（婆婆）超有戲，經常加戲：要外賣盒....讓茶茶措手不及🤣🤣

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茶兄妹做魚蛋檔檔主

由於他們最近都好愛上玩買賣，所以之前更做了一間簡單版街頭小吃店😅（食腸粉燒賣都要角色扮演🤪），剪腸粉、篤燒賣魚蛋，又可以自己加醬料，又有得食又有得玩，不過妹妹更享受食的過程！

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軟墊「軟墊投球」也能夠善用屋企的波波，練下手力，輕鬆易玩！

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