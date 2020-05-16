成績差並非是懶惰能力差　心理學家：心態影響行為｜Natalie Yim

學生知道我進修心理學之後，有時會向我提出一些迷思：你會讀心嗎？你會催眠嗎？你會解夢嗎？

昨天有位學生出了一道題，倒是特別有趣，特別心理學：「老師，考試在即，為什麼我明明知道自己數學最差，還是會先挑其他比較在行的科目溫習，而盡可能避開數學？」

看來，這位學生的自省能力不錯。至於他的疑問，我當然有答案。

社會心理學研究了一種現象：「自我應驗預言」（Self-fulling Prophecy）。由羅伯特（Robert Rosenthal）設計的著名實驗，剛巧與教學相關。研究人員隨機點名，組合一班學生，然後編造故事，告知教師，測試顯示，這一班學生很可能於下學年潛力爆發，成績突飛猛進。

結果，研究人員的預言應驗了。「經篩選的學生」與「普通學生」相比，前者的成績進步較多。無他，實驗引導教師先入為主。教師在不自不覺中，對自以為有潛質的學生投放更多心機，甚至設下更具挑戰的題目。學生受老師悉心栽培，自然進步得較多。

至於我的學生，他「預測」自己數學不合格，認為就算怎樣努力，結果也差不多，所以寧願複習其他科目，最後數學分數自然如他預言般不理想。這除了是心理學「自我應驗預言」的例子，同時也是所謂，心態影響行為。

心態影響行為，雖然我們聽得多，卻不容易判斷這句話有多真，有多假。心理學可貴，在於它是一門嚴謹的科學，著重通過實驗和觀察抽取證據（empirical evidence），同時它變化萬千，能被應用於生活的不同層面。心理學告訴我們，心態影響行為是多麼的實在。

而既然我有心理學的知識，我當然樂於結合這門科學於傳統教學上。我跟這位學生講解了「自我應驗預言」的實驗，讓他摒棄舊觀念，再與他檢討學習策略，預想更好的自己。他的數學未必因此突飛猛進，但我還是希望他盡力嘗試——學生盡力學習，這是多少教育者的心願呢！

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小孩的心智發展

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作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。