隋棠4歲兒子驚爆胎內記憶：在媽媽肚子游泳　還有一個神秘老爺爺

很多媽媽都想知道寶寶是否記得在肚子裏的事情，台灣知名女星隋棠在大兒子Max 2歲的時候，已經很好奇，但當時兒子只是放空，沒有回答。她原本要放棄，以為兒子早已忘記了，誰知現時4歲的Max居然忽然夢到在媽媽肚子的事情，還記得未當寶寶前、在天上的記憶，令隋棠非常驚喜。

隋棠FB圖片

隋棠在2015年和丈夫Tony結婚，育有2子1女。而她曾聽說，寶寶在出生的幾年內，仍會記得到媽媽肚子之前的事情，又或是在媽媽肚子的時光。日前，她就在Facebook分享大兒子Max談起「胎內記憶」，令她又驚又喜。

原來隋棠在Max 2歲時，她趁兒子睡得迷迷糊糊的時候，曾故作輕鬆地問他：「寶貝，你還記得以前是住在媽媽肚子裏面嗎？」結果Max只是放空，一片沉默，她直言：「氣氛尷尬到天花板上的壁虎都嘖嘖地擺尾離去。」

到Max 3歲時，她再次找了個良辰吉時嘗試，可是他已把現實的情況混和，告訴媽媽「在關我的紅色車車，還有玩積木。」讓隋棠認定兒子已完全沒有記憶，從而心如止水，沒有再探究。

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4歲兒子起床 主動談起出生片段

Max現在4歲，他有天醒來在床上翻滾到媽媽身邊，主動說起夢到住在媽媽肚子裏的事，「我…一直在游泳，還有睡覺，好無聊……然後我看到一個洞！好～多水從那裏噴出去，然後好～多血噴出去，我就從那個洞出去。」

隋棠聽後目瞪口呆，然後再追問Max在來媽媽肚子前是在哪裏。Max又不負眾望地回答：「在很高很高的天空那邊，上面。我都跟一個老爺爺在一起，一起在那裏玩。」他更說，那個老爺爺就是「下面的人做了壞事，他會處罰那個人」。

隋棠FB圖片。

如何選媽媽？ 兒子：我沒選

一連問了2個問題，都令隋棠驚訝得目瞪口呆，她再問一個感人的問題：「那你怎麼會選擇我當你的媽媽呢？」

Max卻瞪大眼睛，堅定地說：「我沒有選啊！」

他解釋在天上時，離地上太遠，看不清楚，媽媽是老爺爺選的，還是她很漂亮，然後就把他抱進媽媽的肚子裏。

而在關鍵的一刻，Max卻說：「媽媽，我想尿尿！」

隋棠事後想到自己不是兒子選的媽媽是有點失落，但聽兒子講述胎內記憶，真是又神奇又感動。她更感慨小朋友只是透過父母的身體來到這個世界，而不是父母的複製品，也不是父母期待樣貌的呈現者，更不是父母夢想的接力者。她又提醒，假如父母有興趣想知道寶寶的胎內記憶，可以選他們有較清楚的表達能力後，就找機會聊聊。如果幸運地，寶寶還記得，還願意分享，媽媽就能親身見證這不可思議的都市傳說；但萬一寶寶不想說、忘記了、沒記憶，父母也不能勉強。