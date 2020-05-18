傳陳凱琳懷第二胎　應采兒周勵淇雨僑六位疫情期間懷孕星媽

陳凱琳與鄭嘉穎結婚2年，誕下兒子鄭承悅（Rafael）後漸漸淡出幕前。今日有報道指陳凱琳已懷上第二胎！有指陳凱琳是因為擔心不夠懷孕未夠三個月以及疫情尚未穩定才遲遲未公布。其實疫情下仍然有不少星媽懷孕，盤點6位疫情期間懷孕的星媽。

陳凱琳傳懷第二胎

今日有報道指出陳凱琳已懷上第二胎，因為擔心不夠三個月以及疫情尚未穩定，而未公布消息。其實陳凱琳最近發布的照片皆刻意遮掩小腹，已經有不少網民問是否懷孕，若果真的懷上第二胎，絕對是個好消息！

+ 2

吳若希傳懷第二胎陀仔

吳若希三年前誕下囡囡淼淼後，經常在Insatgram晒一家人的照片。早前有媒體傳懷吳若希第二胎，而且是兒子，湊成一個「好」字。據悉，吳若希陀B未滿3個月，一直對自己懷孕一事一直守口如瓶，不過早前吳若希以私人理由連推無綫兩部重頭劇，又再IG上表示自己肥了：「我今天量體重，54kg比平時重了3kg，但看到自己的腿和手臂還那麼細，就跟自己說了句，今晚可以放心吃消夜……」。看來真的是好事近呢！

應采兒全家溫馨拍大肚照

去年12月，陳小春在演唱會中宣布老婆應采兒懷上第二胎，早前應采兒亦分享和囝囝Jasper 一起拍攝的大肚寫真，非常溫馨。不過，昨日應采兒貼出老公親手下廚煲的湯，指「陳生煲湯🍲喜歡自創... 今次算係非常好飲嘅👍重點～永遠都係勁多白胡椒粉👨🏻‍🍳 聽說🐟買左200幾蚊🤔唔知會唔會谷多d奶？」，因為一句「唔知會唔會谷多d奶？」引來網民懷疑是否已經生下二胎。

+ 6 + 5 + 4

雨僑懷孕期間留家減少外出

雨僑和羅力威結婚2年，今年情人節宣布懷孕喜訊。雨僑懷孕3個月除了口味有所轉變，身體並無不適，不過在疫情影響下，二人除了到醫院檢查外，幾乎沒有外出。雨僑現在間中會拍攝影片分享懷孕心得。

+ 4 + 3 + 2

周勵淇全家期待鼠BB來臨

周勵淇（Niki）於2018年底宣布與傅浤鳴結婚一年多，1月Niki於Instagram上宣布懷孕好消息－「即將踏入鼠年，而我即將多了一個身份，很感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨。」

+ 8 + 7 + 6

陳山聰老婆2月公布懷孕

陳山聰與圈外女友何麗萍（Apple）去年11月結婚，今年2月陳山聰公佈妻子懷孕喜訊－「我老婆情人節好小會俾驚喜我，不過今年佢送咗份我最想要又好鍾意既禮物，感恩上天賜俾我地（哋）一粒小蒜頭👶🏻 2020我又多一個身份「陳爸」， 我會努力好好保護同照顧你同媽媽😘， 希望你可以健康快樂成長💪🏿 」，並透露太太今胎佗仔。