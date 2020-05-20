熱湯放太近致嬰兒二級燒傷　外傭半夜走佬　僱主反被指黑心

外傭本是家庭好幫手，但意外有時真的令人始料不及！今日（20日）有爸爸在網上發文，指外傭把熱湯放近嬰兒，令8個月大嬰兒二級燒傷。他接受訪問時指外傭於半夜走佬，而他更被中介公司反指是黑心僱主！

今日爸爸小吉在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示工人姐姐昨晚（19日）食飯時，將熱湯放得太近8個月大的BB，BB伸手拉倒湯碗，導致二級燒傷，更指「手臂和心口都大面積」。他指在醫院處理BB傷勢期間，工人已經「半夜靜雞雞執晒行李走咗佬」。

有爸爸在網上發文，指外傭把熱湯放近嬰兒，令8個月大嬰兒二級燒傷。

中介公司不願協助 僱主反被指黑心

傍晚爸爸小吉接受記者訪問時表示，曾報警求助，唯未能成案，更對中介公司大感不滿。「有打去報案室，不過因為失蹤時間上未足夠開檔案，所以佢建議我哋嘗試搵中介或者其他方法，亦立即同入境處申報了。」後來中介公司報稱已接觸工人，「喺12點幾左右中介公司報稱工人已經去到佢度，我知道意外唔係人人想，我都無怪責工人，但我最唔滿意係個工人同中介嘅做法。」

他續指，中介反指他是黑心僱主。「作為一個中介，立場理應持平，但佢無，佢仲話我哋係黑心僱主，話我哋趕工人走。我有cctv記錄過程，我同太太喺醫院，我哋點趕佢走？」他表示，中介公司現時不願意協助處理離職程序。「我對工人視如同親，好同情佢哋離鄉別井，我絕對唔會對工人作出不合理要求。意外發生咗我一句都無鬧過工人。依家個中介唔肯同我哋處理離職程序，反而要帶工人去勞工處，咬返我哋。」

第一時間通報入境處

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，遇上這個情況，家長首要做的當然是帶小朋友到醫院，然後要立即通報入境處。「這是僱主的責任，要俾入境處知道成件事。因為而家工人沒有喺我同意之下走咗去，如果佢去從事其他非法工作俾人拉咗，僱主都會上身。」此外，入境處留下紀錄後，當外傭將來受聘於新僱主時，入境處或可能不批出工作簽證。

另一方面，僱主亦可報警處理。「工人突然唔見咗人，故之然要報警。但告唔告佢，係咪進行民事索償，又係另一件事。要視乎有冇足夠證據？屋企有冇其他人？相信呢啲意外冇人想發生，除非個工人真係好黑心。如果外傭是蓄意傷害嬰兒，就一定報警。」

別急於終止合約

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，如果工人在場，可與她一同到急症室。「如果肯定是有人做錯事，醫生可幫忙轉介警方跟進。」此外，她建議僱主向入境處及勞工處報案，但無需急於即時終止合約。

「唔使急住寄ID407E（終止外籍家庭傭工僱傭合約通知書），因為個工人轉頭過兩日返嚟，就變咗對你不利。可以keep住whatsapp佢，呢點好重要，證明你有搵佢，而佢冇覆。可以等多幾日時間，睇下個情況。而家入境處接納7日通知，終止外傭Visa（工作簽證）。」徐曉彤補充，即使報案後未能成案，但僱主仍可以「工人有嚴重錯失」為由，豁免一個月的代通知金而即時終止合約。

她又提醒，家長要小心嬰兒傷勢。「BB而家嘅情況可能需要睇皮膚科專科醫生，可能會處方人造皮膚之類作敷料。以前我接觸過有個BB又係咁嘅情況，被工人姐姐用熱水整到，幾年之後先好返。」

燙傷宜使用『3B3C』的急救原則

不幸發生家居意外，小朋友被熱水或熱湯造成大範圍的燙傷，香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）表示家長第一步必先保持冷靜！「皮膚10%以上、肢體造成環形燒傷，這些情況也屬於嚴重燒傷。這個情況我們會建議使用『3B3C』的急救原則來處理。」Barbara說。

1.隔絕熱源（Burning Stopped）：防止患者繼續燒傷。

2.維持呼吸（Breathing Maintain）：留意患者有沒有休克情況。

3.檢查傷勢（Body Examined）：了解傷勢，進行判斷。

4.冷卻（Cooling）：用流動清水降溫。

5,覆蓋（Cover）：用保鮮紙包裹燒傷部位。

6.送院（Carry）：盡快求醫。

Barbara強調，小朋友在燙傷、燒傷後感到痛楚，必然會情緒不穩和大哭，父母必先保持冷靜，採取最適當的急救方法，才能有效幫助孩子。

按圖看正確急救步驟：