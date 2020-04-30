【我家孩子不一樣】是父親是教練是朋友　多重身份伴SEN兒子成長

作為父母，陪伴子女看似辛苦，但其實亦是一個契機，去給自己嘗試沒有體驗過的事情，重拾熱血青春的感覺，同時亦可以和子女創造更多美好的回憶，將來回想起這段親子時光，會不期然的嘴角上揚，就像以下這位爸爸的故事一樣。

朱爸爸是一位社工，對SEN小朋友可謂也有些了解，當自己仔仔皓信出世時，意想不到的是，仔仔也有類似特徵，在皓信歲半左右的時候，發現他話說不太清晰，有時表達不到自己意思便會發下脾氣，更受挫折的是當時亦想為仔仔報讀N班，但在面試和別人遊玩的過程中，總是很可惜地不獲取錄，最後在母嬰健康院證實皓信語言發展和專注力方面是有不足的。

而作為社工的朱爸爸知道，要排到政府的治療可能要一段長時間，因此自己便去坊間自尋專業人士協助，包括言語治療師、物理治療師等，發現皓信需要更多地訓練口部肌肉、大小肌肉、眼手協調、平衡。

為兒子考取籃球教練資格

在得知皓信要強化各方面的協調能力後，朱爸爸認為一星期才一次的專業治療未必足夠，因此便會報一些歷奇訓練給皓信，直至有一次皓信看見別人打籃球後，表現出濃厚的興趣，父子們的籃球之路便正式展開。

當時皓信約五歲左右，對籃球有熱誠的皓信每天也在家拍球拍到被人投訴，把一切看在眼內的爸爸卻相信感動，認為他喜歡籃球便真的堅持日日拍、日日玩，不是三分鐘熱度。而當時自己也有傷在身，因此自己也思考可以用甚麼角色去陪伴皓信一起成長，毅然做了一個大膽的決定，報讀籃球教練銅章課程。

為甚麼說這是一個大膽的決定，因為報讀這個課程的多數是年輕人或將來打算做體育老師的大學生，不但與自己有年齡差距，身型也十分健碩，要跟上他們相當吃力。

+ 8 + 7 + 6

籃球令父子形影不離

朱爸爸本身有信仰，在教會中亦有一隊籃球隊，而現時十歲的皓信也是校隊的一員，因此他現在有三個角色，不但是皓信爸爸、在教會球隊是他教練、亦是皓信的一位「小球迷」。每次皓信有比賽，爸爸都會盡量抽空出席，而爸爸在場，皓信亦會更努力：「皓信好想得到我認同，每入咗一球波就會望向我，我就會比個手指公佢，或者有時行過場邊同佢『Give me five』！」

落場後，兩父子亦離不開籃球，喜歡籃球的皓信少不免會接觸NBA資訊，父子一起看節目、港隊比賽、雜誌也少不免，而爸爸亦認為是一件好事，畢竟NBA的資訊涉及英文，而要把一場比賽用文字描寫得生動也不容易，當中也有很多值得學習的地方，而追看月刊的仔仔更會不時追問：「呢期雜誌有未啊，爸爸幫我睇吓！」

籃球的態度改變了皓信

除了珍貴的親子時光外，朱爸爸直言挑選籃球就是想皓信學識「Teamwork」，如果單純為升學，任何個人向的運動都比籃球更有優勢，例如田競。皓信是一個頗有脾性的小朋友，有時球賽上射失關鍵入球，都會有些情緒出現，但皓信其實只是在生自己悶氣，但無疑會傷害到與隊友之間的關係，而皓信亦會從中成長，也會和隊友道歉，也因籃球認識了很多朋友，由最初，因為皓信在同齡中的球技比較好，會驕傲自滿，到現在會信任隊友、謙虛處事，是相當大的進步。

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而學習上，皓信比較難集中，是不會安靜和安定地坐著學習，同時也會面對很多挫折，例如數學一直算不到答案，字一直寫不對等等，而皓信把籃球的一套融入了學習當中，朱爸爸認為一切歸功於他對自己有「要求」，就像打籃球一樣，射不進，皓信就會想是力度、角度還是姿勢問題，然後不斷練習改善；套用在學習上，遇上問題我們便鼓勵皓信用其他方法，或者自己查字典，他現在的學習更自主化。

親子關係是累積回來的

朱爸爸認為他和皓信的好關係不是一朝一夕建立的，父子情就像儲豬仔錢罌一樣，是一元一元地累積而來。隨著小朋友進入青春期，皓信亦進入反叛階段，即使有時嘴巴沒有說，但表情也已經出賣了他的真實想法，朱爸爸認為必要時，要學懂放下身段，同仔仔做「Friend」，成為他的同行者，希望將來皓信回想爸爸陪伴他的時光，會十分懷念。