【新冠肺炎】母乳首次驗出病毒　德母與初生嬰同確診

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續，德國近日更首次在母乳中檢測到新冠肺炎的病毒，其中一名初生嬰兒亦確診，未知是否經母乳餵哺而傳播。

德國烏爾姆大學醫學中心分子病毒學研究（Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Cente）日前發表研究，團隊檢測了2位感染新冠肺炎病毒的母親生產的母乳，這2位母親明白和同意檢測研究，而所有樣本均匿名。

1號母親在生B後出現輕微的新冠肺炎症狀，檢測呈陽性。她和新生兒進行隔離，但初生BB隨後亦檢測為陽性，並出現呼吸問題。這位媽媽在首次診斷後第13天、第22天對病毒檢測仍是呈陽性，惟母乳中的病毒檢測為陰性。目前母親和BB均已痊癒。

2號母嬰曾和1號母嬰同住一房，直到1號母嬰確診後隔離。2號母嬰在出院後亦出現新冠肺炎徵狀，並開始全天佩戴外科口罩。媽媽在出院第8天對病毒檢測呈陽性，BB則在媽媽確診後3天亦檢測出陽性。

從母乳中檢測出新冠病毒

研究人員連續4天從2號母親的乳汁樣本中檢測出新冠病毒，同時2號母嬰亦確診新冠肺炎。就上述所言，2號母親有症狀後一直全天配戴外科口罩，在處理和餵哺時也有為雙手和乳房消毒、清洗和消毒奶泵和奶管。

雖然在母乳中找到病毒，但未能確定2號嬰兒是由母乳中感染病毒。而且，即使乳汁呈陽性亦未必是存在完整的病毒，母乳是否傳播途徑之中仍待研究。不過，假如有所擔心，當媽媽出現相關病徵時，宜暫時停止母乳餵哺。

資料來源：《Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk》