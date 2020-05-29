【新冠肺炎】小學生為清潔工籌口罩防疫品　親自包裝到垃圾站送贈

新冠肺炎（COVID-19）的疫情下，在2月起全港學生停課。3位小學生參加了DreamStarter啟夢者計劃，原訂為清道夫設計一部自動清潔車，以減輕他們的工作，也因為疫情和停課的關係，清潔車的製作也被逼擱置。不過，他們幫助別人的心沒有因此而減退，反而主動留意清道夫的需要，積極籌集物資，更親身到垃圾站派送，讓辛勞的工人展露滿足的笑臉。 攝影：黃舒慧 攝錄：蕭泳淇、劉浩樂 剪接：蕭泳淇

（左起：黃睿騰、李昊澤、洪小彬）

3位小五學生洪小彬、黃睿騰和李昊澤就讀佛教黃焯菴小學，他們是首次參與DreamStarter啟夢者計劃。去年，他們原本計劃製作一部自動清潔車，為清道夫減輕工作量。但是，年初爆發疫症，令製作擱置。但是他們仍留意到清潔工在疫情下亦面對受病毒感染的風險，於是萌起籌集抗疫物質轉贈予工人的念頭，發起名為「停課不停助，齊來幫助清道夫」的物資捐賭計劃。

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「我睇電視，講到清潔工冇足夠口罩，一個口罩用2、3日。」黃睿騰說。他們思考如何讓更多人知道計劃，並捐出有用的物資呢。結果他們自行構思、拍攝和剪接一條2分半鐘的短片，放到網上呼籲。「我哋原本冇預計收到幾多物資，收到幾多就幫到幾多人。」洪小彬說。

校長許定國也形容參與是次計劃的學生，性格都較為內向和怕生，而今次他們亦突破了自己的框架，主動溝通，還親手製作短片。「當收到第一批校友捐贈的口罩，他們是非常興奮的。」他憶說。

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口罩、漂白水和搓手液陸續送到學校，學生亦忙於把物資重新包裝做一小份，方便派發和接收。而派發前，他們亦先到垃圾站派發傳單，告訴清潔工友，學校即將有物資轉贈。

首次送贈 突破自己

派發當日，3位同學先主持簡單的典禮，解釋行動的意思和交待物資集的數量。他們先把一部分的口罩和防疫物資，交到正在修讀社工系的校友手上，由他轉贈給有需要的清潔工。另外，他們又分別把口罩、酒精搓手液和漂白水在學校大堂排好，等待清潔工人到校領取。

由4月初開始籌備近2個月，3位同學終於第一次看到清潔工友來到學校，他們立即遞上口罩等物品。看到清潔工展露笑容，他們對之後親到垃圾站派發的行為更有信心，表示並不緊張，又想和清潔工人們打氣：「想同佢哋講辛苦晒，多謝佢哋清掃街道。」

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到垃圾站親手送贈 關心工友工作

他們其後到銅鑼灣的三個垃圾站，親手向正在工作的清潔工人送上防疫物資。初時有點靦腆，但很快就克服了，主動為工人送上物資。工人也開心地接過，又呼喚其他物資不夠的工友前來領取，讓學生們感受到幫助別人的意義。

許校長認為是次的活動很成功，學生都突破了自己的性格限制，主動踏出一步關心弱勢社群，又學習使用資訊科技去幫助籌募物資，對學生也是全新的體驗。「我哋學校收到團體捐贈物資畀學生，學生又將多出嘅物資轉贈清潔工人，佢哋就體驗到互助精神。」他說。