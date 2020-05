【抗疫動畫】停課3個月　學習不停步　小學生學打鼓、作曲、洗米

因COVID-19疫情,學生已停課近3個多月,他們在家除了Zoom課堂之外,還做了些甚麼呢?一群有心的小學老師伙拍插畫家,創作了一系列的抗疫動畫,第二集的內容是有關一位外國朋友「米住」回到香港,不過他隔離14日期間非常苦悶,於是一眾朋友就給他不少意見,結果他就練成了「十八般武藝」。我們又猜猜,留在家中的小朋友又學會了甚麼「武藝」呢? (影片由受訪者提供)

+ 3 + 2

賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」捐助順德聯誼總會李金小學,由創新教師葉碧君老師(#救細君)夥拍藝術家李浩迅(Orson Li)創作「正能量 齊抗疫」為主題的第二集動畫故事「宅在家中的日子」,邀請陳志雲先生作義務旁白。

故事以生動有趣手法帶出在疫情期間,大家雖然留守家中,但也可以做不同有意義的活動,如畫畫、打鼓及學習新事物等,減少外出及減輕醫護的工作負擔。創新教師救細君創作動畫插曲(A Better World),包括作曲、作詞及主唱,向所有服務香港的人員致敬。

歌詞內容:

I stay at work for you

You stay at home for us

We stay at work for you

You stay at home for us

A better me

A better you

A better world

Let's sing together

Let's fight corona