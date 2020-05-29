【小一入學面試班】常見故事聆聽環節　教你實用小貼士掌握重點

隨着6月小學分階段復課，2021/22學年的小一入學面試會陸續展開，即將要進行面試的幼稚園K2學生，在經過大半年停課之後，就要面對陌生的老師及環境去面試，相信是一大挑戰，趁停課留家的時間，家長可跟孩子多做不同的訓練。
我們請來小一升學顧問Miss Emma，在一連四集為大家講解面試常見的題型及答題技巧，第一集會講解講故事的技巧，第二集有關處境題的訓練，第三集是故事聆聽，究竟小朋友聽故事時要注意什麼？第四集是面試訓練應該包含什麼元素。
攝錄、剪接：郭晉傑
故事聆聽這個環節，在小一入學面試時也是常見的題目，老師會跟小朋友講故事，或是給他們看一些短片，希望他們看完短片或聽完故事後，再問問題或用紙筆畫出答案等，看看他們能否理解故事內容，今日Miss Emma會跟大家講一個故事叫《大肚蛙》，藉此讓大家了解故事聆聽當中，小朋友要掌握的重點，她更會教大家兩個實用小貼士，助小朋友了解故事的內容，並能在面試當中應用到。
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按圖即睇處境題訓練小貼士：
【Miss Emma 不一樣的面試班】
最近因為疫情關係，升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練。希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。
Miss Emma 現邀請應屆K2學生參加 【Miss Emma Online Interview Class】網上面試班結合了各直資私小面試元素設計出九個單元。
日期：2020年5月18日(一) 至 2020年6月30日(二)
時間：10:00 - 18:00
形式：網上課程
費用：$1,600（10堂）
每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：
- 創意講故事
- 處境題練習
- 故事聆聽及速記
- 創意提升練習
- 數理邏輯
- 通識問與答
- 專注力及記憶力遊戲
- English Blend and Read （NET 主教）
- English Story Retelling （NET 主教）