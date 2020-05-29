【小一入學面試班】常見故事聆聽環節　教你實用小貼士掌握重點

隨着6月小學分階段復課，2021/22學年的小一入學面試會陸續展開，即將要進行面試的幼稚園K2學生，在經過大半年停課之後，就要面對陌生的老師及環境去面試，相信是一大挑戰，趁停課留家的時間，家長可跟孩子多做不同的訓練。

我們請來小一升學顧問Miss Emma，在一連四集為大家講解面試常見的題型及答題技巧，第一集會講解講故事的技巧，第二集有關處境題的訓練，第三集是故事聆聽，究竟小朋友聽故事時要注意什麼？第四集是面試訓練應該包含什麼元素。

攝錄、剪接：郭晉傑