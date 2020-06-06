怎樣能培育出好孩子？其實答案就在自己身上｜Natalie Yim

我們想盡辦法培育出好孩子，但家長們有沒有想過，答案就在自己身上？ 發展心理學家鮑姆林德（Diana Baumrind）提出了四個管教重點：關懷、清晰及貫徹始終的規矩、對子女行為的期望(需合乎子女的年紀)，和溝通。而不同家長在管教小孩時，展現上述特質亦各有高低，鮑姆林德繼而從觀察中，分辨出三種教養模式：威信且開明型、專制型，及溺愛型。其後，有學者加上第四種教養模式：袖手旁觀型。

以下用小孩不願意去洗澡為例子，解說四種教養模式：

(1) 威信且開明型

他們會堅定，而且溫和地提示小孩：「請你現在去洗澡，我們之前在家庭會議中，商量好你的洗澡時間為晚上八時，我希望你可以遵守約定。」

(2) 專制型

他們不會給孩子任何解釋，事前也沒有和孩子溝通，更偏好使用懲罰以示權力：「我說一就一，快去洗澡！再撒野我就罰你一個星期不准看電視。」

(3) 溺愛型

他們不想和孩子有任何衝突，亦很少定立規矩：「要不你洗完澡，我獎勵你吃雪糕？」

(4) 袖手旁觀型

他們其實不太理會小孩洗了澡沒有，而且通常不把照料孩子放首要責任：「不去洗澡？隨便你，反正我沒時間理你。」

每種教養模式都對小朋友的成長有影響，雖然凡事不能一概而論，但大量研究均指出，在威信且開明型的教養模式下長大的孩子，在學業，社交，自理能力，自信心等等方面表現得較出色，也過得較快樂。

我相信以上幾項特點，是大部份家長心目中「好孩子」的特徵吧？我們為孩子張羅補習導師、興趣班、假期活動的同時，不妨思量一下自己以什麼模式管教子女，看看能不能在關懷、規矩、期望和溝通多著力，為教養出更好的孩子做更好的家長。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。