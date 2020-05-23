【停課影響】孩子乜都拖　以反饋讓小孩保持動力｜Natalie Yim

學校有固定的時間表：上課、小息、午膳，可是這陣子，以至稍後暑假，小孩需要留在家中，生活不像上學般規律，他們多少變得心散，而且有時候家長三催四請，他們也不為所動。究竟有麼方法能夠有效地讓孩子保持動力？也許我們可以試以反饋（Feedback）為他們加油。

目標設定理論（Goal-setting Theory）說明動機來自目標與反饋，故我們可以藉給予孩子反饋來提升他們的動力。

以下將把反饋分成三類，幫助我們了解及掌握行之有效的反饋。

另外，不得不提，小朋友給自己的評價，其實比其他人給他們的意見有力。所以，下次打算重重覆覆「快點去做功課」、「是時候溫書了」，我們不妨鼓勵以反饋代替，甚至鼓勵他們評價一下自己。

最後，如果以發電機來比喻子女，大多數家長只關注電力輸出的那一部份，而遺忘了，原來我們需要為小朋友入油。各位家長，現在就試試以反饋，為小孩加油，讓得他們保持動力。

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小孩的心智發展

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作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。