【復課準備】慎防書包鞋子帶病毒　即睇放學入屋防疫步驟

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學校停課已逾4個月。近期疫情漸見緩和跡象，教育局宣布學校由今日（27日）起分階段復課。不過，即使如常復課，也要注意防疫。孩子放學回家，又有什麼細節要注意？

注意鞋子 緊記洗手

為免把病毒帶入屋，家長不妨在家裡設立一個防疫小角落，放置口罩、消毒酒精、消毒濕紙巾、酒精搓手液等用品，更可貼上防疫小提示，既方便家人取用，亦可避免周圍放，誤讓孩子觸碰。另外亦可於大門外放置消毒地氈，並預備膠袋放近大門，用來袋起鞋子。

復課後孩子全日在校，放學回家也不能忽視防疫。全科醫生鍾偉傑指，鞋底帶著不同細菌，孩子回家時，不建議穿著鞋子入屋。「最好入門口之前，喺屋外除咗佢，如果屋外放有消毒地氈就更好。將鞋放返喺個膠袋入面，第二日再喺膠袋攞返出嚟，喺門口著。」

入屋後，鍾醫生提醒，第一件事要洗手，之後立即洗澡。「一返到屋企即刻沖涼，沖完涼即刻換返屋企衫。因為而家夏天，校服最好日日換，拎去洗。但如果有冷衫、校褸會重著，最好噴一噴消毒噴霧，放喺空氣流通的地方晾過夜。」他補充，除了消毒噴霧，亦可噴灑酒精，但注意不要過量。「輕輕噴下係冇問題，但噴得太多，會驚著火，尤其是屋企有人食煙，所以記得噴的時候遠離火種。」此外，鍾醫生建議，回到家後以濕布將書包抹一遍。「可以的話最好用1:99漂白水，更加隱陣啲添。」

按圖即睇放學入屋防疫步驟：

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按圖即睇消毒噴霧注意事項：

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）