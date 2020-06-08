【復課】老師操場Busking為學生打氣　學生：好開心不用再困在家

停課多月，小學高年班及初中終於迎來復課日，而當中最令人擔心的是即將面臨呈分試的小五學生。為歡迎同學再次回到校園，亞斯理衛理小學一眾老師，特意在校園大門玩「Busking」（即場表演），唱著改篇的歌曲為學生打氣加油，令小朋友崩緊的心情得以緩和。

攝影：歐嘉樂、李紫銘、部分由學校提供

停課後鞋子不合穿 網上教學變聊天室

受訪者容小姐

容小姐今天和就讀四年級的囡囡一起回校，她認為停課囡囡比自己更辛苦，因為很苦悶。停課期間囡囡會睡到十一時左右才起床，沒有外出身形有些微「發福」，幸好校服還勉強合身，但鞋就要買新的。

受訪者梁太及就讀四年級的女兒

梁太囡囡表示停課期間很悶，在家多數是看書、畫畫、做功課，只是試過去同學家玩數次，而媽媽則認為復課後自己會更輕鬆：「佢哋喺屋企忙就唔會好忙，但你會好勞氣，成日同讀緊中一嘅家姐有爭執、打下交咁。」

受訪者李太及就讀五年級的兒子

李太的小朋友就讀五年班，停課期間多了網上教學，但他卻表示很容易分心，因為同學會在ZOOM課堂的聊天室不停打字聊天，而復課是開心的，皆因不用困在家中，可以和朋友見面。停課期間，李太有為囝囝設立時間表，以免他無所事事，不知道自己該做甚麼，她特別擔心呈分試的安排，始終呈分試會影響派中學的成績，加上囝囝在家「悠閒」了一段時間，怕跟不上進度。

+ 4 + 3 + 2

老師現場表現為同學打氣 派口罩裝隔幕

為了幫助同學適應復課日子，今天早上亦改為由老師進班房為同學唱歌打氣，不過時間有限，校方特意安排老師團隊在其中一班五年級表演，其他班房則可以透過大電視同步觀看直播，會選擇五年級的原因是他們即將迎來呈分試壓力更大。

而老師團隊亦相當有心及多才多藝，有老師彈鋼琴、結他、木箱鼓，不但改編周杰倫的「等你下課」變成「等你上課」，每位同學都收到一份歌詞一起唱，更和同學分享停課趣事。

+ 7 + 6 + 5

另一方面，校方在復課一星期前左右，籌備了每位同學可以獲得一份「愛心防疫包」，包括一次性口罩、銅芯抗疫口罩、消毒搓手液以及老師寫給同學的心意片；針對部分比較多同學的班級，校方為每張書桌的左手邊加裝隔幕，以減低傳播風險。如果同學需要食零食，可於小息去到學校禮堂，禮堂有已分隔好的區域，而且有老師看守，禁止同學聊天。

亞斯理衛理小學校長林德育

校長：呈分試以復課內容為重點

教育局局長早前回覆傳媒，指預計最快也要六月中旬才有第一批跨境生復課，估計由小五到中一的跨境生為多數，而亞斯理衛理小學合共有14位跨境同學，校長指，高年班只有三位四年級跨境生，校方會特意為這三位同學同步直播課堂令他們不會落後。

對於大家關心的小五呈分試，校長林德育指：「老師會從日常功課，及復課後的進展性評估去看同學的學業情況，而今日起至考呈分試期間的學習內容，會成為試卷的重心。」