【兒童理財】五大要訣　從日常生活入手教孩子理財｜投委會

很多家長都明白理財教育應該趁孩子從小開始，不過投委會一項調查卻發現，雖然有超過8成的受訪家長認同學習金錢管理對子女很重要，但近4成人並未付諸實際行動 ，他們有部分認為教子女理財有難度。

家長們，看看以下的五大要訣，再從日常生活入手，你就會發現教孩子理財並不如你所想般困難。

要訣1：實物講解

讓孩子看實物可能比費盡心思講解更容易令他們理解。例如家長可以利用真實鈔票及硬幣，教導年幼孩子辨別香港的各種貨幣的面值；也可讓較年長的孩子使用八達通，或看看如何使用自動櫃員機的提款卡及信用卡等來認識各類型的電子貨幣 。

要訣2：實踐機會

家長要相信孩子的能力，不妨多給他們實踐機會。以零用錢為例，家長可以下載投委會錢家有道的「理財小管家」，與孩子一起記錄每周開支，從而掌握收支平衡的概念，培養良好的消費習慣。

投委會錢家有道「理財小管家」下載連結

要訣3：遊戲或活動

寓教育於娛樂的活動及遊戲最適合孩子，能令他們輕鬆愉快地學習，提升孩子對理財的學習動機。家長可免費列印投委會錢家有道《親子理財頻道》的遊戲工作紙，與孩子一邊玩樂，一邊學理財，遊戲內容覆蓋認識金錢、計算購物金額及找續，分別想要與需要、訂立購物清單，自製錢罌等。

投委會錢家有道《親子理財頻道》遊戲工作紙下載連結

要訣4：鼓勵與獎賞

試問哪個孩子不喜歡被讚賞？家長記得「鼓勵不嫌多，獎賞要適當」，當孩子表現良好時例如先儲蓄後消費，有定時記錄收支時，可以讚賞他們做得好或給他們一些非物質性的獎賞如睡前的故事時間、假日到公園踏單車或他們喜歡的雪糕等。這能大大增加孩子的自信心，更有動力持之以恆。

要訣5：身教重於言教

孩子習慣「有樣學樣」，教導子女最有效的方法就是以身作則。家長要讓孩子認識家中的不同開支，並明白你需要工作賺取金錢應付開支。同時，家長要做好榜樣，應買得買，減少衝動消費，多參與公益。最重要是遇到金錢或財務問題時，不要在孩子面前爭吵，以免他們對金錢有負面印象。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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