幼稚園面試｜培僑接辦培榛國際幼稚園　面試要識聽粵英普三語指示

今日，培榛國際幼稚園暨幼兒園上午在培僑書院舉行家長講座，而培僑教育機構行政總監、培僑書院校董周世耀即場宣布，培僑教育機構六月起接辦培榛國際幼稚園暨幼兒園，之後會正式改名為「培僑國際幼稚園」。 撰文：許詠妍 攝影：黃寶瑩

培僑教育機構有多個教育單位，包括位於寶馬山的培僑中學、小西灣的培僑小學，還有沙田大圍一條龍的培僑書院。周校董說：「我相信培僑書院是香港真正做到一條龍，又辦得非常好的一條龍學校之一。」

升培僑書院有優勢

在講座上，周校董表示最為家長考慮的就是，若果培榛國際幼稚園暨幼兒園被培僑接辦後，會否同其他培僑學校有聯繫？能否直升培僑書院？他說：「有優先是肯定的，但不是直升，都要參加書院的小一面試，按照優先政策去取錄。」

隨後，周校董接受訪問時說到在60年代時，培僑是辦過幼稚園，但隨後停辦，之後就開辦培僑小學、書院，一直專注中小學，「但不斷有家長、校友問『為什麼不復辦幼稚園？』作為教育機構都希望對香港教育有貢獻，幼兒教育愈來愈受重視，接辦幼稚園都希望教育更加全面和完善。」

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升小可有更多選擇

周校董表示，希望培榛家長可以有更闊、更多的出路選擇，更加多元化，「課程可以幫助升學去到不同的心儀或者有名的學校。」

培榛國際幼稚園暨幼兒園校長葉淑娟介紹到幼稚園課程分為三個學制，包括主流班（廣東話為主，配合英語和普通話）、英普班（以英文和普通話為主）、國際班（全英文），葉校長說：「我們的國際班是美國加州的幼稚園課程，得到香港教育局的認可，入讀國際班可以考香港任何國際學校，它是同美國幼稚園同步。」K1將會是24人一班，K2會是26人一班，K3則28人一班。

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而校長葉淑娟同樣作為培僑書院的家長，她對於培僑接辦幼稚園直言感到榮幸、好感動。她又認為小朋友重要培養自信、present的能力、品德的培養，正向思維都非常重要，「培育小朋友主動學習，所以課程加入不同steam課程，我們也有家長課程。」

校長分享培僑幼稚園面試Tips

談到家長們最為關心的面試環節，葉校長透露，2歲班會分組面試，他們面試時候大概1歲多，不可以要求他們表演、問問題、玩遊戲，但會觀察他們1歲是否懂1歲應該懂的事，「我們會用中英文去給指示小朋友，讓他們配對，由普通話、英文老師給指示他們做。」

K1面試則五個小朋友為一組，會有音樂和肢體活動，運用活動、題目去問小朋友問題，留意他們在家玩什麼、去哪裡玩。

插班試以三語提問

至於K2或以上插班面試，以1對1為主，選擇適合的小朋友，也會與家長了解他們的教學理念是否與學校match。「會用廣東話、英語、普通話，又會叫小朋友去講故事情景圖，用任何語言都可以，時間為5-10分鐘左右。家長會起傾談。」

葉校長：相信好多人申請插班

葉校長笑言有家長看到facebook公布消息都好興奮，相信好多人都會選擇插班，「其實小朋友在K3，我並不鼓勵插班，因為他們本身已經有很多好朋友在學校，可能K1開始到現在，所以影響未必好，這個不可以夾硬來。」

周校董指入讀培榛國際幼稚園對入讀培僑書院有優先政策，而培僑書院王副校長解釋培榛幼稚園的學生多了機會在培僑書院表演、參觀，或者在書院舉辦運動會，「很多小朋友去新地方面試都好難發揮得好，但因為入讀幼稚園多了機會見到老師同學，面試自然有優勢。幼稚園有指定的課程、政策，同培僑書院有連結，面試自然發揮得好。」

另外，現在K2學生因為疫情停課一個學期，對於面試插班會否有放寬的機制，葉校長說：「都會微調，但我知好多家長都是停課不停學，影響不大。他們更因為在家辦公，多了時間和小朋友溫習，所以不太擔心。」

而幼稚園會在6月20日舉行開放日，王副校長建議家長可以讓小朋友參與，讓小朋友看看是否喜歡學校。