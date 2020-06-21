【父親節】離婚拖小朋友落水　律師爸爸：造成不能修補嘅傷害！

男女雙方情投意合，成婚組織家庭，攜手步入人生另一階段，又是否必然白頭偕老？家事法律師高崑峰（Billy）的工作主責為處理各項離婚案件、家庭糾紛。眼見不少夫婦在婚姻關係走到盡頭之際，往往忽略了孩子的感受，作為新手爸爸，他感受尤深。「夫妻間出現婚姻危機，最重要係多啲溝通，無論你對一個人係幾咁憎恨，都唔好將小朋友拉落水，可以影響佢哋成世！」 攝影：龔嘉盛（部分相片由受訪者提供）

衛達仕律師事務所合夥人高崑峰（Billy）專責處理離婚案件、家庭糾紛。

疫情下離婚諮詢增多

作為家事法律師，Billy專責處理離婚個案、辦理婚前協議，以及擔當婚姻調解，協助處理家庭糾紛。「多數客人前來諮詢，唔係個個都話要立即離婚。可能屋企有啲唔開心，想知點樣保障自己。」

他解釋，在香港辦理離婚，要處理兩件事，包括小朋友的撫養安排及資產分配。「除非一致同意安排，否則也要搬上法庭審判。」但他補充，因為審訊時間長、訴訟費用昂貴，「十單有九單」案件也會在審訊前達成協議。「離婚案件長則可以審六、七年，仔女都長大晒，即使已協商好財產及子女安排，仍需等待約九個月才完成離婚程序。」

疫情期間離婚諮詢增多

婚姻出現問題，背後原因各色其色。「男人爛賭；對方長期喺外地、只顧工作唔理我；工作時間長，完全照顧唔到小朋友；出面有男、女朋友，呢啲都係原因。」而近來的新冠肺炎疫情，更令離婚諮詢增多。「屋企空間不足，困住太耐，加埋小朋友唔使返學，一定有意見分歧，就會多咗爭拗。」

Billy於去年成為爸爸後，工作更為他帶來不一樣的感受。

不可修復的傷害

處理為數不少的離婚個案，Billy坦言，不少家長在處理婚姻問題時，忽略孩子的感受。「好多時我哋會見到其中一方討厭對方，會專登做好多動作，令小朋友同對方嘅距離愈來愈遠。例如講啲好難聽嘅說話，『係呢個人唔好，佢做錯嘢令我哋家庭破裂』，又或者好多時其中一方會投訴，對方唔俾我見小朋友，而對方就一定有理由。『小朋友見你之前喊得好犀利喎』、『見完你返嚟之後瞓唔著喎』。其實好睇家長點樣灌輸離婚概念俾小朋友，要好小心去處理。」

當婚姻出現危機，Billy認為，應把對小朋友的影響減至最低。「當法庭處理牽涉小朋友嘅案件，會傳召一份社會福利官報告。從心理醫生撰寫嘅報告，就知道家長呢啲行為對小朋友嘅影響係好長遠。鬧緊交嘅時候，最好先離開冷靜一下，聽日返嚟再傾，去作下一個決定。特別係有小朋友在場，造成嘅傷害係不能修補。無論你對一個人係幾咁憎恨，都唔好將小朋友拉落水，唔係離完婚就冇事，而係影響成世！」

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新手爸爸的啟示

Billy於去年成為爸爸後，工作更為他帶來不一樣的感受。「香港法庭係好傳統，會覺得由媽媽去照顧小朋友係比較適當，所以媽媽喺審訊中係有優勢。有啲爸爸會花好多時間、金錢，搵最好嘅大狀，向法庭爭取一個星期多一日嘅子女探視權。未做爸爸之前覺得，『其實係咪可以慳返啲錢呢？』做咗爸爸之後，出差冇見小朋友幾日，終於明白點解嗰一日係咁重要！」

他更體會到，幸福的家庭、健康的婚姻也不是必然，需要雙方共同努力維繫。「亦都愈來愈明白，家長點樣合作去照顧、教育小朋友係非常之重要。大家要有個共同目標，多啲溝通，一同努力。」

夫妻間坦誠相對

他又分享，自孩子出生後，無可避免的與太太多了意見分歧，但他們之間亦有一套相處之道。「我和太太會有不同意見，兒子讀咩學校，甚至周末去邊個沙灘！我哋咩都拎出嚟講，亦唔會拖太耐。我扯咗火，會道歉，『我唔應該咁大聲講嘢』，太太也會發長篇訊息，解釋『當日我咁樣做，係因為咩原因，希望你明白』，我會嘗試站企喺佢角度，達成共識。」

為了見證孩子的成長過程，Billy時刻提醒自己要多花時間在孩子身上，同時避免把日間工作引起的負面情緒帶回家，影響親子關係。今年父親節，他笑言正期待家人為他預備的驚喜。而對於孩子，則不會過分期望。「生命太多不如意的事，最緊要開心。我長大都係咁，屋企人唔會迫我、要求我做啲咩嘢。做咩都唔重要，由佢自由發揮，灌輸正確知識俾佢，等佢做一個好人。」