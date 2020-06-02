與母關係差曾想自殺　育兒勾起童年　抑鬱媽媽：要與家人坦誠相對

誕下孩子後，既要照顧家庭，又要應付工作，生活驟然改變，令不少新手媽媽承受無形壓力，甚至引起情緒病。16歲患上抑鬱症的Coco，多年來經歷情緒跌盪，令她更懂得自我覺察。成為新手媽媽後，更重燃她的赤子之心，以孩子角度重新認識世界。「Take it one day at a time（活在當下），要同自己講，幾壞嘅情況，都總會過去。」 攝影：黃舒慧

Coco 16歲時從香港到美國留學，不久後患上抑鬱症。

16歲患抑鬱症

Coco的媽媽是香港人，爸爸是蘇格蘭人，16歲時從香港到美國留學，不久後患上抑鬱症。「突然之間送我到寄宿學校，與香港的生活差天共地。一個學年，有半年落緊雪，剩係留喺兩座大廈入面。當時網絡沒現時發達，同家人一個禮拜都冇聯絡一次，感覺被人孤立咗，開始有負面思想，『點解屋企人要掉我去咁遠嘅地方？』感覺與世界愈來愈有距離。」

當時她的學業開始出現問題，不能專注，亦不願上課，學習態度差，父母察覺到她的不妥，遂讓她去看心理醫生。「我每個星期都很期待去見心理醫生，因為終於有個人明白我，肯聽我講嘢。」

+ 6 + 5 + 4

曾萌生自殺念頭

Coco大約20歲回流香港，任職公關，長時間的工作令她日夜顛倒，過度疲勞，同時抑鬱情緒捲土重來。「覺得自己好勁，可以衝呀衝，有幾次喺公司暈低，要坐白車去急症室。有次醫生同我講『你咁樣唔得喎，你而家係過度疲勞，咁落去身體機能可以shut down』，嗰時廿幾歲，我當然好驚。」

醫生的當頭棒喝，令她決心辭掉工作，休息兩個月。「睇返心理醫生，亦回望返自己嘅生活習慣，原來係好唔健康，根本冇時間抖，於是嘗試改變，做運動、食得健康啲。」她形容，情緒最低落的時候，曾萌生自殺念頭。「試過想死，但又未真係跳落街。會諗，但又唔會做。我本身唔覺得生命係一件好兒戲嘅事，所以當我腦裡有這些想法，就覺得『我的天呀，發生什麼事？』。」

懷孕期的情緒起伏

Coco於9個月前成為媽媽，她憶述，懷孕期間曾經歷情緒起跌。「陀住我個女三個月嗰時，我婆婆去世，佢湊大我，係我最親嘅人。身邊個個人都話，『你唔好咁唔開心啦，會動胎氣。』嗰陣唔係傷心，係好嬲，點解你唔俾我有情緒？我知我而家陀緊女，我都唔想影響到，但呢啲嘢係控制唔到，如果你死咗父母，你都會唔開心啦，我覺得身邊啲人講呢啲說話好奇怪。」

除了家人突如其來的離世，Coco懷孕時，更擔心自己會成為產後抑鬱的患者。「4個女人生完仔，3個都係有抑鬱，只係程度不同，呢個係全球性嘅事實。我本身已經有過抑鬱，嗰時擔心生完之後會唔會更加嚴重？女性生完之後，荷爾蒙大變，通常7日後開始出現徵狀，但好好彩，我又冇乜。」

責任不在一個人

隨著年紀漸長，Coco明白並不能完全根治抑鬱症，重要的是學懂管理。「我諗我由細到大，最大嘅問題係成日覺得『都冇人理我㗎啦』，乜都擺哂上身，自己解決。你問我而家有冇抑鬱，我冇，但抑鬱係唔會完全消失，而家係識得點樣管理。最緊要be realistic（現實一點），你係一個普通人，唔會完成到所有事情。覺得自己處理唔到，就識得去ask for help（求助）。唔只係醫生，可能係朋友、老公、工人姐姐。確保自己瞓得夠，多與正面的人一起，飲食健康，做運動，俾多啲時間自己平衡生活和情緒。」

作為新手媽媽，Coco認為，照顧孩子是團隊工作，責任不能落在某一人身上。「接觸很多媽媽，剛生完重返工作，有很多相似之處，就係媽媽唔捨得，覺得內疚。照顧小朋友的責任唔應該落哂去一個人身上，我哋唔係超人嚟㗎嘛，無論家庭成員的組合如何，你都要坦誠去傾，點樣去做，互相協調。」

+ 9 + 8 + 7

與父母打開心扉

她提到，在照顧孩子時，不時勾起自己的童年回憶，認為媽媽於懷孕時，不妨與自己的父母坦誠相對。「我同我嘅生母關係唔好，所以我由細到大都視佢為反面例子，我望住佢，然後就做完全相反嘅事情。有時自己心情唔好，發小朋友脾氣，我會好炆自己，點解變咗我最唔鍾意嗰個人。」

「好多時自己做媽媽，會憶起自己過去、如何長大。懷孕係一個好好嘅平台，俾自己睇返，我有咩係好被童年影響到。臨生之前，療癒與父母之間的感情也很重要。你未療癒呢一部分，你同你小朋友做乜都好，都會勾起童年回憶，然後放在孩子身上。坐底同佢哋傾，『媽咪，我都就嚟做媽咪，想同你傾吓，細個你好多時會咁做，係點解呢？』」

Coco補充，對於亞洲人來說，家人之間很少會作這種傾談，然而這種對話十分重要。「如果兩母女、兩父女傾唔到呢啲，唔舒服，咪搵中間人幫手，可以係家人，可以係專業人士。你可以係generational cycle breaker，你唔想呢一樣嘢循環，就喺你嗰代停咗佢，開展一個全新的教養方式，養育一個開心、正面的小朋友。」

+ 2

察覺病徵 主動求助

遇上情緒問題的媽媽，部分會如Coco般，意識到自己的情緒狀況，部分則徘徊在深淵中。Coco表示，如有病徵，要主動求助。「現時人們24小時在線上，但事實我們的思緒不能長時間運作，所以而家全世界咁多人都有焦慮、抑鬱。以前一講情緒病，啲人會話係痴線，要入青山，而家就很普遍。起唔到床、長期好攰，乜都唔想做，唔想見人，都係病徵。察覺自己有需要，可以告訴信任的人，如朋友、家人、伴侶。如果那人覺得自己唔夠資格去同你傾呢啲嘢，就可以去見專業人士。」

Coco補充，除了專業咨詢，亦有社福機構及各種應用程式為有情緒問題的人提供支援，豐儉由人。她又分享，女兒的出生為她帶來正面影響，「大人好多時忘記咗自己嘅赤子之心，見到佢，會從佢嘅角度去睇呢個世界，明白好多嘢其實好簡單。」她又鼓勵在職媽媽要活在當下。「Take it one day at a time，我哋唔係機械人，會有情緒，尤其小朋友頭一年有好多變化，要提醒自己總會過去。」