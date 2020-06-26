【食物儲存】雪櫃唔係萬能　呢13樣嘢放雪櫃反而唔保鮮

有小朋友的家庭，媽媽會常備不同的食材存放在家中，特別在疫情期間，大家留家下廚的時間變多了，家中存放的食物也更多。對於需要放置一段時間的食品，大家很自然第一刻會想到的，就是放入雪櫃！不過雪櫃並非萬能，有些食物放雪櫃只會弄巧成拙，輕則影響口感，重則影響味道，不想浪費食物就要了解更多！

+ 10 + 9 + 8

薯仔（馬鈴薯）

低溫會令薯仔的澱粉質加速分解，最好的保存方法是儲存在陰暗乾爽處，但盡量不要用膠袋裝著，因為透氣不佳也會令薯仔受影響。

大蒜

大蒜放入雪櫃，很容易會發霉。更好方法是把大蒜剝開成一瓣一瓣，儲存在陰暗乾爽處。

熱帶水果

香蕉、荔枝、芒果、龍眼、木瓜等熱帶水果都十分容易因低溫而出現果皮凹陷、黑斑的情況，結果會令水果的營養成分被破壞，甚至變質、腐爛。若要把熱帶水果放入冰箱，建議包上一層報紙、裝入塑膠袋中密封，再置於雪櫃中最高溫的儲存格，且不要存放超過兩天或以上。

咖啡豆

這個應該比較少家長會犯錯，放進雪櫃的咖啡豆容易吸收冰箱內的其餘食品的味道，並流失香氣和水分，導致咖啡味道受影響，咖啡豆只要放在涼爽陰暗處儲存即可。

朱古力

朱古力因為其在高溫下會溶化的特質，因此多數人習慣將朱古力放入雪櫃中保存，然而不難發現，當朱古力放置在雪櫃一段時間後，表面會有白霜而且口感過硬，味道不及原本來得香醇。朱古力的最佳保存溫度是攝氏12至18度，一般放在家中陰涼處即可，若夏天室溫較高，可裝入塑膠密封袋中才置於雪櫃，但取出食用前，先放置在室溫一段時間才開始食用，味道會較佳。

中藥

中藥應保持乾爽，放進冰箱只會受潮而影響藥性，且放置在雪櫃中有滋生細菌的風險。建議裝入乾淨的玻璃瓶中，並置於櫥櫃即可。

麵包

麵包放入雪櫃冷藏會流失水分，使得口感乾硬。一般無餡料的麵包、多士通常可以在室溫下保存約3天。不過，若是有添加肉類、沙律醬等類似的餡料，最好當天晚上就放入雪櫃保存，再用烤箱烘烤加熱即可食用。

蜂蜜

蜂蜜正常情況下，只要裝入密封罐中，放在室溫陰涼處即可，在低溫環境中的蜂蜜則容易產生結晶，影響口感及食用時的方便性。

油類

任何油類，如花生油、橄欖油和椰子油，放入雪櫃會變得更加油膩及容易遇冷凝結成固態。

番茄

番茄遇上冷空氣會破壞番茄的細胞壁，造成表皮出現黑白色斑甚至變質，所以買回家的番茄應該放在避免陽光直射的室溫處。

洋蔥

濕氣重的冰箱容易讓爽脆的洋蔥變得軟身，加速發霉，建議放在涼爽乾燥且通風的地方保存即可。

青瓜

黃瓜的最佳保存溫度在10至12度之間，放在雪櫃中會讓表皮凍傷，失去爽脆口感。

青椒

最適合貯存青椒的溫度為7至8度，雖然是偏低的溫度，但青椒在雪櫃中冷藏時間過長，還是會被凍傷，變得又黑又軟。